Orta Doğu'daki çatışmaların küresel enerji piyasalarına yansıması, Türkiye'de tüp fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Sektör yetkililerinin aktardığına göre, eylül ayında yapılan son fiyat güncellemesiyle birlikte 12 kilogramlık mutfak tüpü 1.570 liradan satılmaya başlandı.

Yılın ilk günlerinde 1.175 lira seviyesinde olan büyük tüp, dokuz aylık süreçte altıncı kez zam gördü. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında sabit kalan fiyatlar, ağustos ayıyla birlikte yeniden yükseliş trendine girdi. Yılbaşından bu yana gerçekleşen toplam artış 395 lirayı bulurken, bu durum yüzde 33,6 oranında bir yükselişe işaret ediyor.

PİKNİK TÜPÜ DE ZAMLARDAN ETKİLENDİ

Küçük piknik tüplerindeki fiyat değişimleri de büyük tüple benzer bir grafik çizdi. Ocak ayında 242 liradan tüketiciye sunulan 2 kilogramlık piknik tüpü, eylül ayı itibarıyla 330 liraya çıktı. Böylece piknik tüpünde dokuz aylık fiyat farkı 88 lira olarak kaydedildi.

FİYATLARDAKİ ARTIŞ SÜRECEK Mİ?

Enerji piyasalarındaki bu fiyatlamalar, büyük ölçüde uluslararası piyasalardaki arz endişelerinden kaynaklanıyor. Küresel enerji maliyetlerindeki yukarı yönlü ivmenin devam etmesi halinde iç piyasada yeni fiyat ayarlamalarının kaçınılmaz olacağı ifade ediliyor. Sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine göre, maliyet artışlarının sürmesi durumunda 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı ilerleyen dönemde 2 bin lira sınırına dayanabilir.