Alanya’da bir otelde çalıştığı belirtilen ve sosyal medyada “Yasmin” adını kullandığı öne sürülen TikTok kullanıcısının, görev yaptığı iddia edilen tesisin plajından yaptığı canlı yayın tepki çekti. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, plajda bulunan yerli ve yabancı kadın turistlerin deniz ve güneşlenme alanındaki görüntülerinin canlı yayın sırasında kadraja girdiği görülüyor. Söz konusu kişilerin yayından haberdar olup olmadığı veya görüntülerinin paylaşılması konusunda izin verip vermediği ise bilinmiyor.

CANLI YAYINDA İZLEYİCİLERDEN HEDİYE İSTEDİ

Akın Baycan Instagram sayfasında yer alan bilgilere göre, paylaşılan kayıtlara göre yayın sırasında izleyicilerin yorumları ve etkileşimleri ekrana yansırken, yayın sahibinin takipçilerinden TikTok üzerinden hediye göndermelerini istediği görülüyor. TikTok'un resmi bilgilendirmesine göre canlı yayınlarda kullanılan “Hediyeler”, kullanıcıların satın aldıkları jetonlarla gönderebildikleri sanal ürünlerden oluşuyor. Bu sistem, canlı yayın yapan içerik üreticileri açısından platform içindeki etkileşim ve ödüllendirme mekanizmasının bir parçası olarak kullanılıyor.

Görüntülerde bazı izleyicilerin plajdaki kadın turistlerin fiziksel görünümleri üzerinden yorum yaptığı da görülüyor. Tartışmanın odağında ise turistlerin bir otelin hizmet alanında bulunurken bilgileri dışında geniş bir sosyal medya kitlesine gösterilip gösterilmediği yer alıyor. Görüntülerin hangi tesiste kaydedildiği, yayın sahibinin gerçekten söz konusu otelin çalışanı olup olmadığı ve otel yönetiminin olaydan haberdar bulunup bulunmadığı konusunda şu ana kadar doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

GÖRÜNTÜLER KİŞİSEL VERİ SAYILABİLİR

Türkiye'de bir kişinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getiren fotoğraf ve görüntüler, koşullarına göre 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri niteliği taşıyabiliyor. KVKK'da kişisel verilerin işlenmesi için Kanun'da öngörülen hukuki şartlardan birinin bulunması gerekiyor. Açık rızaya dayanılan durumlarda ise rızanın belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle verilmiş olması önem taşıyor. Bu nedenle halka veya müşterilere açık bir alanda bulunmak, görüntülerin her durumda sınırsız biçimde kaydedilip sosyal medyada yayımlanabileceği anlamına gelmiyor.

KVKK'NIN BENZER SOSYAL MEDYA KARARLARI VAR

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun geçmiş kararları da fotoğrafların sosyal medya hesaplarında kullanılmasının koşullarına ilişkin örnekler içeriyor. Kurul, daha önce bir çalışanın fotoğraflarının işverenin sosyal medya hesabında yayımlanmasına ilişkin dosyada, paylaşım için geçerli bir kişisel veri işleme şartının bulunup bulunmadığını incelemiş; başka bir kararında ise bir hastanın görüntülerinin hastanede görevli doktorun kişisel sosyal medya hesabında paylaşılmasını ayrıca değerlendirmişti. Bu kararlar, bir kurumun elindeki görüntünün çalışan tarafından kişisel bir hesapta kullanılmasının da ayrıca hukuki değerlendirmeye konu olabileceğini gösteriyor.

MAĞDUR OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER NE YAPABİLİR?

Görüntüsünün hukuka aykırı şekilde işlendiğini düşünen kişiler, somut olayın şartlarına göre veri sorumlusuna başvurarak kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, hangi amaçla kullanıldığı konusunda bilgi isteme ve şartları oluşmuşsa verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme haklarına sahip. KVKK kapsamındaki başvuru ve şikâyet mekanizmalarının yanı sıra, kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde kaydedildiği veya yayıldığı iddiaları somut olayın niteliğine göre Türk Ceza Kanunu hükümleri açısından da adli makamların değerlendirmesine konu olabiliyor.

OTELLER İÇİN MİSAFİR MAHREMİYETİ ÖNEMLİ

Turizmin temel ekonomik faaliyetlerden biri olduğu Alanya'da oteller, plajlar ve konaklama tesisleri her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu nedenle konaklama işletmelerinde çalışanların sosyal medya kullanımı yalnızca kişisel bir tercih olarak değil, misafir mahremiyeti ve işletmenin kurumsal sorumlulukları açısından da önem taşıyor. Çalışanların görev alanlarında çektikleri görüntülerde müşterilerin tanınabilir biçimde yer alması, özellikle içeriğin kişisel sosyal medya hesaplarından geniş kitlelere ulaştırılması halinde işletmeler açısından da risk oluşturabiliyor.

OTEL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA YOK

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından yayınla bağlantılı olduğu ileri sürülen otelin adı doğrulanmış değil. Otel yönetiminin çalışan hakkında inceleme veya işlem başlatıp başlatmadığına ilişkin de resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle yayın sahibinin çalıştığı tesis, görüntülerdeki turistlerin rıza durumu ve olayın hukuki boyutuna ilişkin kesin değerlendirme yapılabilmesi için ilgili tarafların ve varsa yetkili makamların açıklamaları bekleniyor.