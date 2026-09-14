Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nde yer alan bir saman depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine hızla Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelinin zamanında müdahalesi sayesinde alevler daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı. Yerel haber kaynaklarının aktardığına göre, söndürme işlemlerinin ardından depolama alanında bulunan çok sayıda saman balyası yandı.

SOĞUTMA VE İNCELEME SÜRECİ BAŞLADI

Bölgede alevlerin tamamen bastırılmasının ardından itfaiye ekipleri tarafından bir süre daha soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangının tam olarak hangi sebeple başladığını tespit etmek amacıyla ilgili birimler tarafından resmi inceleme süreci başlatıldı.

TARIMSAL DEPOLAMADA GÜVENLİK ÖNLEMİ

Saman balyası gibi kuru tarım ürünlerinin istiflendiği alanlar, materyalin yapısı gereği yüksek tutuşma potansiyeli barındırıyor. Bu tür depolama noktalarında yeterli havalandırmanın sağlanması ve temel yangın söndürme teçhizatının bulundurulması, olası maddi kayıpların büyümesini engellemek için standart bir gereksinim olarak öne çıkıyor.