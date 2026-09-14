Alanya’da boşanma aşamasındaki eşinin bulunduğu iş yerine giderek bıçakla saldırmaya teşebbüs ettiği öne sürülen M.Y. (43), polis ekiplerince gözaltına alındı. İddiaya göre M.Y., eşinin ağabeylerine ait iş yerine gitti ve burada eşini görünce eline aldığı bıçakla üzerine yöneldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne götürülen M.Y.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ardından savcılığa sevk edilen şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, M.Y.’nin “tehdit” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

TUTUKLAMA KARARI MAHKÛMİYET ANLAMINA GELMİYOR

Ceza soruşturmalarında tutuklama, yargılama tamamlanmadan önce uygulanabilen bir koruma tedbiri niteliği taşıyor. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre tutuklama değerlendirmesinde kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller, kaçma veya delillere müdahale riski gibi nedenler ile tedbirin ölçülü olup olmadığı dikkate alınıyor. Bu nedenle tutuklama kararı, kişinin suçunun kesinleştiği veya mahkûm olduğu anlamına gelmiyor; soruşturma ve olası kovuşturma süreci ayrıca devam ediyor.

BOŞANMA SÜRECİ KORUMA HÜKÜMLERİNİ ORTADAN KALDIRMIYOR

Boşanma aşamasındaki eşler arasında meydana gelen tehdit ve şiddet iddiaları, yalnızca boşanma davasının bir parçası olarak değerlendirilmiyor. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun; eşleri, ayrı yaşayan aile bireylerini ve şiddete uğrayan ya da şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişileri koruyucu mekanizmalar öngörüyor. Mevzuatta fiziksel şiddetin yanı sıra tehdit, baskı, psikolojik ve ekonomik şiddet de koruma kapsamındaki davranışlar arasında değerlendiriliyor.

YAKLAŞMAMA VE İLETİŞİM YASAĞI GİBİ TEDBİRLER ALINABİLİYOR

Benzer aile içi şiddet ve tehdit vakalarında ceza soruşturmasından bağımsız olarak koruyucu ve önleyici tedbirler de gündeme gelebiliyor. Mahkeme; şiddet uyguladığı değerlendirilen kişinin mağdurun konutuna, iş yerine veya bulunduğu diğer alanlara yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve gerekli görülen başka yükümlülüklere karar verebiliyor. Acil durumlarda kolluk ve mülki makamların da mevzuatta belirtilen bazı tedbirleri gecikmeksizin devreye alabilmesi mümkün. 6284 sayılı Kanun kapsamında yapılan başvurular için ücret alınmıyor.

İHBARI SADECE MAĞDURUN YAPMASI GEREKMİYOR

Yetkili kurumların bilgilendirmelerine göre şiddet olaylarında başvuruyu yalnızca şiddete maruz kalan kişinin yapması gerekmiyor. Olayı gören, duyan veya şiddet riski bulunduğunu fark eden kişiler de kolluğa ya da ilgili makamlara ihbarda bulunabiliyor. Bu nedenle Alanya’daki olayda olduğu gibi çevrede bulunan kişilerin durumu yetkililere bildirmesi, olası şiddet vakalarına erken müdahale açısından önem taşıyor.

ŞİDDET RİSKİNDE NEREYE BAŞVURULABİLİR?

Şiddete uğrayan veya şiddet tehdidi altında bulunan kişiler polis merkezleri, jandarma karakolları, Cumhuriyet başsavcılıkları, aile mahkemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler birimleri ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine başvurabiliyor. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi kullanılabilirken, ALO 183 Sosyal Destek Hattı ve Kadın Destek Sistemi (KADES) de başvuru ve destek kanalları arasında bulunuyor. Yetkililer, özellikle yakın ve güncel bir tehlike söz konusuysa olayın gecikmeden kolluğa bildirilmesi gerektiğini vurguluyor.

ALANYA’DA ŞÖNİM HİZMET VERİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın güncel hizmet listesinde Alanya’da da Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi bulunuyor. ŞÖNİM’ler; şiddet mağdurlarına yönelik hukuki, psikososyal ve sosyal destek hizmetlerinin koordinasyonu ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin izlenmesinde görev alıyor. Bakanlığın kayıtlarına göre Alanya’daki merkez Tosmur Mahallesi’nde hizmet veriyor. Böylece ilçede aile içi şiddet veya şiddet riski yaşayan kişilerin adli sürecin yanında sosyal destek mekanizmalarına da erişebilmesi amaçlanıyor.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDECEK

Alanya’daki olayla ilgili soruşturmanın bundan sonraki bölümünde toplanan deliller, taraf ve tanık beyanları ile dosyadaki diğer materyaller savcılık tarafından değerlendirilecek. Soruşturma sonunda yeterli şüphe görülmesi halinde iddianame hazırlanarak dava açılması mümkün olacak. Şüpheli M.Y. hakkındaki nihai hukuki değerlendirme ise yargılama sürecinin sonunda mahkeme tarafından yapılacak.