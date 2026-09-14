Antalya Demirciler Çarşısı'nda düzenlenen 39. Ahilik Haftası kutlamalarında, esnafın sorunları ve Ahilik kültürü ele alındı. Programa Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve AESOB

Başkanı Adlıhan Dere katıldı. Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri, Alanya'da esnaflık yapan Mehmet Çelik'in "Yılın Ahisi" seçilerek kaftanını AESOB

Başkanı Dere'nin elinden giymesi oldu.

Törende konuşan Adlıhan Dere, Ahiliğin sadece bir teşkilat değil, emeğe ve dürüstlüğe dayalı bir yaşam biçimi olduğunu aktardı. Dere, teknolojinin ve ticaret yöntemlerinin değişmesine rağmen dürüstlük ve alın teri gibi temel değerlerin sabit kalması gerektiğini bildirdi. AESOB'un Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar 75 oda ve 110 bine yakın esnafla büyük bir aile olduğunu vurgulayan başkan, esnafın mahalle kültüründeki yerine işaret etti.

ZİNCİR MARKETLER HAKSIZ REKABET YARATIYOR

Konuşmasında "üç harfliler" olarak bilinen zincir marketlerin kontrolsüz büyümesini eleştiren Dere, bu durumun küçük esnafı zorladığını açıkladı. Her türlü ürünü raflarında bulunduran ve çalışma saatleriyle haksız rekabet ortamı oluşturan bu yapılara karşı esnafın korunması gerektiğini savundu. Dere'ye göre, esnafı korumak sadece ekonomik bir adım değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı ve Ahilik kültürünü yaşatmanın temel şartı konumunda bulunuyor.

MODERN TİCARETİN TEMELİNDE AHİLİK VAR MI?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in bildirdiğine göre, günümüzün müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve etik ticaret gibi modern kavramları aslında yüzyıllardır Ahilik kültürünün içinde yer alıyor. Özdemir, eski dönemlerde komşusu siftah yapmadan kendisi ikinci satışı yapmayan esnaf anlayışının, bugünün pazar payı odaklı rekabetinden çok daha değerli olduğunu ifade etti.

VALİ ŞAHİN'DEN 17,5 MİLYON TURİST VURGUSU

Programda söz alan Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentin geçmişten bugüne taşıdığı misafirperverlik değerlerine dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl ağırlanan 17,5 milyon yabancı turisti hatırlatan Şahin, kente gelen ziyaretçilerin esnafta doğruluk ve dürüstlük görmesinin önemini vurguladı. Vali Şahin, esnafın günlük menfaatler yerine medeniyetin yüksek değerlerini ilke edinmesi gerektiğini belirterek, herkese ecdada ve kültüre yakışır şekilde hareket etme çağrısında bulundu. Tören, Alanyalı Mehmet Çelik ve Elmalılı Mehmet Eryıldız gibi ahilik geleneğini yaşatan esnafların ödüllendirilmesiyle sona erdi.