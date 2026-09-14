Fransa’da Nestle Waters bünyesindeki Perrier, Vittel, Contrex ve Hepar markalarının, "doğal maden suyu" olarak satılmasına rağmen mevzuata aykırı arıtma işlemlerinden geçirildiği tespit edildi. Le Monde ve Radio France'ın araştırmalarına göre, sağlık açısından risk taşımayan ancak etiket vaatlerini karşılamayan bu sular için adli soruşturma başlatıldı.

Fransa yasaları gereği doğal maden sularının kaynağından şişelenene dek dezenfekte edilmesi yasaklanıyor ve en fazla 0,8 mikrona kadar filtrasyona izin veriliyor. Ancak şirketin bazı tesislerinde 0,2 mikrona kadar mikrofiltrasyon, aktif karbon filtreleri ve UV dezenfeksiyonu kullanıldığı saptandı. Şirket yetkilileri, özellikle Perrier kuyularında yaşanan bakteriyel kirlenmeler sebebiyle bu yöntemlere başvurduklarını kabul etti.

ŞİRKETE YÖNELİK ADLİ SORUŞTURMA

Şubat 2025'te şirket hakkında adli soruşturma açılarak Vergeze tesisinde aramalar gerçekleştirildi. Savcılıkla cezai uzlaşma yoluna gidilmesine rağmen mahkeme, Perrier markasının "doğal maden suyu" etiketiyle raflarda kalmasına onay verdi.

3 MİLYAR EUROLUK HAKSIZ KAZANÇ İDDİASI

Mayıs 2025'te yayımlanan Fransa Senatosu raporunda, kamu otoritesinin bu ihlali en geç 2022 yılında öğrendiği ancak uzun süre sessiz kaldığı vurgulandı. Raporda, şirketin son 15 yıl içinde yasaklı yöntemler sayesinde 3 milyar euroya varan haksız kazanç elde etmiş olabileceği öne sürülürken, Nestle Waters bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Tüketici dernekleri ise doğal maden sularının standart musluk suyuna kıyasla ortalama 100 ila 300 kat daha yüksek fiyata satıldığını hatırlattı. Dernek temsilcileri, tüketiciyi yanıltan bu ürünlerin derhal piyasadan toplatılması yönünde çağrıda bulundu.