Şans Topu’nun 13 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Çekilişte 5 ana sayı 1, 14, 17, 30 ve 34 olurken, Şans Topu numarası 10 olarak açıklandı.

Şans oyunlarını takip edenlerin beklediği 13 Eylül 2026 tarihli Şans Topu çekilişi gerçekleştirildi. Çekiliş sonucunda kazandıran 5 ana numara ile ek Şans Topu numarası belirlendi.

ŞANS TOPU KAZANDIRAN NUMARALAR

13 Eylül 2026 Şans Topu çekilişinde çıkan numaralar şöyle:

Ana numaralar: 1, 14, 17, 30, 34

Şans Topu: 10

Böylece çekilişin kazandıran kombinasyonu 1, 14, 17, 30, 34 + 10 oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kupon sahipleri çekiliş sonuçlarını Milli Piyango Online’ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebiliyor. İkramiye kategorileri, kazanan kişi sayıları ve ödeme tutarları da sonuçların kesinleşmesinin ardından resmi sistem üzerinden görüntülenebiliyor.

Şans Topu’nda bir kolonda 1 ile 34 arasından 5 numara, ayrıca 1 ile 14 arasından bir Şans Topu numarası seçiliyor. Milli Piyango’nun yayımladığı oyun kurallarına göre çekilişler her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor.

Büyük ikramiyeyi, çekilen 5 ana numaranın tamamıyla birlikte Şans Topu numarasını doğru tahmin eden 5+1 bilen kuponlar kazanıyor. Daha düşük eşleşmeler için de farklı ikramiye kategorileri bulunuyor.