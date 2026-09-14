Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antalya Ulaşım A.Ş., ANTRAY

Varsak-Müze (T3) hattında 14 Eylül 2026

Pazartesi gününden itibaren kış tarifesi uygulamasına geçildiğini bildirdi. Yeni düzenlemeyle birlikte sefer saatleri güncellenerek kış aylarına uygun hale getirildi.

İLK VE SON SEFER SAATLERİ

Kurumun yaptığı açıklamaya göre, ilk tramvay Varsak durağından sabah saat 05.30'da hareket edecek ve 06.22'de Müze durağına ulaşarak ilk turunu tamamlayacak. Günün son seferi ise yine Varsak'tan 22.55'te başlayıp 23.45'te Müze durağında sona erecek. Cumartesi ve pazar günleri de hafta içi uygulanan bu tarifenin birebir aynısı geçerli olacak.

YOLCULAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Kış tarifesiyle birlikte hafta içi ve hafta sonu sefer saatleri standart bir düzene otururken, yolcuların istisnai durumlara karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Yetkililer, resmi tatiller, özel günler veya beklenmedik koşullarda sefer aralıklarında gecikme ve esneklik yaşanabileceğini aktardı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına güncel sefer saatlerini kurumun resmi internet sitesi üzerinden teyit etmeleri öneriliyor.