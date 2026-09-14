AJet tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt içi uçuş ağında yer alan 39 nokta için sonbahar ve kış dönemini kapsayan yeni bir indirim kampanyası duyuruldu. Yolcular, biletlerini belirlenen süre zarfında alarak yüzde 30 oranındaki fiyat avantajından yararlanabilecek.

İndirimli bilet satışları 14 Eylül 2026 saat 11.00 itibarıyla başlayıp, 15 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek. Kampanyadan faydalananlar, 5 Ekim 2026 ile 15 Ocak 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurt içi seferlerde uçuş yapma imkanı bulacak. İşlemler yalnızca şirketin resmi web sitesi olan AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden tamamlanabilecek.

KAMPANYA DIŞI TUTULAN TARİHLER NELER?

Hava yolu şirketinin planlamasında bazı yoğun dönemler indirim kapsamı dışında bırakıldı. Uçuş planlaması yapacak yolcuların 28 Ekim ile 1 Kasım, 13 Kasım ile 22 Kasım ve 31 Aralık ile 4 Ocak tarihleri arasındaki biletlemelerde bu kampanyadan faydalanamayacağı aktarıldı.

KOLTUK SEÇİM ÜCRETLERİNDE DÜŞÜŞ

Bilet fiyatlarının yanı sıra uçak içi koltuk seçimi ücretlerinde de düzenlemeye gidildi. Kampanya süresince standart koltuklar 99 lira, ön sıra koltukları 199 ile 299 lira, acil çıkış bölümündeki koltuklar ise 349 lira üzerinden satışa sunulacak.