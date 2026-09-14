Türkiye otomotiv pazarında bir dönem en çok tercih edilen dizel araçlar, değişen maliyetler ve Avrupa'daki emisyon kararlarının yansımalarıyla kan kaybediyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, olası ek vergi düzenlemelerinden çekinen araç sahipleri, dizel otomobillerini elden çıkarmak için ikinci el piyasasına yönelmeye başladı.

Avrupa genelinde dizel motorlara uygulanan yüksek emisyon katsayıları, ek harçlar ve şehir içi kullanım yasakları, Türkiye'deki kullanıcılar üzerinde de beklenti baskısı yaratıyor. Gelecekte benzer Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artışları ve ani değer kayıpları yaşanabileceği öngörüsü, tüketicileri hibrit ile elektrikli modellere yönlendiriyor.

DİZELİN EKONOMİK AVANTAJI NEDEN BİTTİ?

Geçmiş yıllarda sağladığı yakıt tasarrufu sebebiyle ilk sıraya yerleşen dizel motorlar, motorin ve benzin fiyatlarının birbirine yaklaşmasıyla bu cazibesini yitirdi. Yüksek ilk satın alma bedellerinin yanı sıra ağır periyodik bakım masrafları da dizel araç kullanımını ekonomik bir tercih olmaktan çıkardı.

ÜRETİCİLER HANGİ TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPIYOR?

Küresel otomotiv markaları, dizel motorlar için ayırdıkları araştırma ve geliştirme bütçelerini sonlandırarak tamamen elektrikli araç sistemlerine aktarıyor. Sıfır kilometre pazarında dizel seçeneklerin tarihi dip seviyelere inmesi, ikinci el piyasasındaki dönüşümü hızlandırırken, kullanıcıların yeni nesil çevreci motorlara geçişini de yapısal olarak kalıcı hale getiriyor.