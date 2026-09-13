Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen 13 Eylül 2026 Pazar tarihli Süper Loto çekilişi saat 21.30’da yapıldı. Çekilişle birlikte kupon sahiplerinin beklediği 6 şanslı numara belirlendi. Oyuncular, kuponlarındaki sayıları resmi sonuç ekranında yayımlanan çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırarak ikramiye durumlarını kontrol edebiliyor.

BÜYÜK İKRAMİYE 463 MİLYON LİRAYI AŞMIŞTI

13 Eylül çekilişi öncesinde Süper Loto’da büyük ikramiye 463 milyon 101 bin 592 TL seviyesine ulaşmıştı. Önceki çekilişlerde 6 bilen çıkmaması nedeniyle birinci kategoriye ayrılan tutarın sonraki çekilişlere devretmesi, büyük ikramiyenin yükselmesini sağladı. Resmi oyun kurallarına göre birinci kategoride kazanan çıkmadığında bu kategoriye ait ikramiye havuzu, 6 bilenin çıktığı sonraki çekilişe aktarılıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIYOR?

Süper Loto’da oyuncular 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6'sını seçerek bir kolon oluşturuyor. Milli Piyango’nun güncel kurallarına göre tek kolon ücreti 25 TL olarak uygulanıyor. Oyuncular sayılarını kendileri belirleyebildiği gibi “Sen Seç” seçeneğiyle rastgele bir kombinasyon da oluşturabiliyor. Altıdan fazla sayının işaretlendiği sistem oyunlarında ise seçilen rakamlardan mümkün olan farklı altılı kombinasyonlar oluşturuluyor.

Oyunda ikramiye kategorileri 6, 5, 4, 3 ve 2 bilenlerden oluşuyor. Altı sayının tamamını doğru tahmin eden kupon birinci kategori ikramiyesine hak kazanırken, aynı kategoride birden fazla kazanan bulunması halinde ilgili ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Resmi kurallara göre ikramiye dağıtımında farklı kategorilere ayrılan paylar, çekilişin toplam ikramiye havuzu üzerinden hesaplanıyor.

ÇEKİLİŞLER HAFTADA ÜÇ GÜN YAPILIYOR

Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. Her çekilişte 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 farklı sayı belirleniyor. Çekilen bir sayı aynı çekilişte yeniden havuza dahil edilmiyor ve sıra gözetilmeksizin altı sayıyı doğru tahmin eden kombinasyon büyük ikramiyeyi kazanıyor.

İKRAMİYE TABLOSU SONUÇLARI NETLEŞTİRECEK

13 Eylül çekilişinde büyük ikramiyenin 6 bilen kupona isabet edip etmediği ve 5, 4, 3 ile 2 bilenlerin alacağı ikramiye tutarları, resmi ikramiye tablosunun açıklanmasıyla kesinleşecek. Bu nedenle yalnızca çekilen sayılara bakılarak kuponun hangi kategoride ikramiye kazandığı belirlenebilse de ödenecek kesin tutar için resmi dağılım tablosunun kontrol edilmesi gerekiyor.

KUPON SONUCU NASIL KONTROL EDİLİR?

Kupon sahipleri sonuçlarını Milli Piyango Online’ın resmi sonuç bölümü üzerinden kontrol edebiliyor. İlgili oyun ve çekiliş tarihi seçildikten sonra açıklanan numaralar kupondaki sayılarla karşılaştırılabiliyor. Online oluşturulan kuponlarda ise oyun ve sonuç bilgileri kullanıcı hesabı üzerinden takip edilebiliyor. Fiziki kupon sahiplerinin de sonuç ve ikramiye işlemlerinde resmi Milli Piyango kanallarındaki bilgileri esas alması önem taşıyor. Aynı tarihte gerçekleştirilen bir diğer şans oyununun sonuçlarını da 13 Eylül Şans Topu sonuçları haberimizde aktarmıştık.

DEVİR SİSTEMİ BÜYÜK İKRAMİYEYİ BÜYÜTÜYOR

Süper Loto’nun müşterek havuz esasına dayanan yapısında birinci kategoride kazanan çıkmaması halinde bu kategori için ayrılan ikramiye sonraki çekilişe devrediyor. Bu mekanizma, art arda çekilişlerde 6 bilen bulunmadığı dönemlerde büyük ikramiyenin önemli ölçüde yükselmesine yol açabiliyor. Buna karşılık 6 bilen birden fazla kupon bulunması durumunda birinci kategori havuzu kazanan kuponlar arasında eşit şekilde bölüştürülüyor.