Alanya’da yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde kırtasiye, çanta, okul kıyafeti ve benzeri ürünlere talep artarken Ticaret Bakanlığı da ülke genelindeki denetimlerini yoğunlaştırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı ile eylülün ilk 10 gününü kapsayan kontrollerde 33 bin 182 firmanın denetlendiğini açıkladı.

5 MİLYON 952 BİN ÜRÜN KONTROLDEN GEÇTİ

Bakanlığın 13 Eylül tarihli açıklamasına göre fiyat etiketi ile piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde 5 milyon 952 bin ürün incelendi. Tespit edilen aykırılıklar kapsamında toplam 182 milyon 559 bin TL idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerde tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasının yanı sıra öğrencilerin kullandığı ürünlerin güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı, yeni dönem öncesindeki kırtasiye kontrollerini 10 Ağustos'ta ülke genelinde hızlandırmıştı. İlk beş günlük çalışmada 3 bin 612 kırtasiye işletmesinde 479 bin 847 ürün incelenmiş, 367 işletmeye idari yaptırım uygulanmıştı.

KALEMDEN OKUL ÇANTASINA KADAR İNCELENİYOR

Kontroller yalnızca raflardaki fiyatlarla sınırlı değil. Bakanlığın denetim kapsamına kalem, defter, silgi, makas, kalemtıraş, boya, yapıştırıcı, okul ve beslenme çantaları ile okul kıyafetleri de giriyor. Ürünler yasaklı veya kısıtlanmış kimyasalların yanı sıra çocuklar açısından fiziksel risk oluşturabilecek kordon ve bağcık gibi unsurlar yönünden de inceleniyor.

Riskli görülen ürünler akredite laboratuvarlarda teste gönderilebiliyor. Güvensiz olduğu belirlenen ürünlerin piyasaya sunulması yasaklanabiliyor, ürünler toplatılabiliyor ve sorumlu imalatçı veya ithalatçılar hakkında idari yaptırım uygulanabiliyor.

ALANYA’DA VELİLER ETİKETİ DE KONTROL ETMELİ

Alanya’da okul ihtiyaçlarını karşılayan velilerin ürünün yalnızca fiyatına değil, üzerindeki bilgilere de bakması önem taşıyor. Bakanlık, kırtasiye ürünlerinde imalatçı veya ithalatçının açık ad ve adresi ile marka, model ve Türkçe uyarı bilgilerinin kontrol edilmesini öneriyor.

Oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde yaş uyarıları ve CE işaretinin, okul kıyafetlerinde ise Türkçe ve okunabilir içerik etiketlerinin incelenmesi gerekiyor. Perakende ürünlerde fiyat etiketlerinin kolay görülebilir ve okunabilir olması da mevzuat kapsamında zorunlu tutuluyor.

RAF VE KASA FİYATI DA DENETİM KAPSAMINDA

Okul alışverişlerinin yoğunlaştığı kırtasiyeler, zincir marketler ve diğer perakende satış noktalarında fiyat etiketi kontrolleri de yapılıyor. Denetimlerde ürünün raftaki fiyatı ile kasada uygulanan fiyat arasında farklılık bulunup bulunmadığı inceleniyor.

Ticaret Bakanlığı, güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin bilgileri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden tüketicilerle paylaşıyor. Bakanlığın açıklamasına göre kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik kontroller, öğrencilerin sağlık ve güvenliği ile tüketicilerin ekonomik haklarının korunması amacıyla sürdürülecek.