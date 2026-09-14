Alanya’da uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir ikamete düzenlenen operasyonda kokain, uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Fığla Mahallesi’ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

İkamette gerçekleştirilen aramada 49,78 gram kokain, 140 adet uyuşturucu hap ile 1 adet hassas terazi bulundu. Ele geçirilen materyallere el konulurken evde bulunan B.Ç.B. (28) gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan B.Ç.B., tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, şüphelinin “uyuşturucu madde bulundurmak” suçlaması kapsamında tutuklanmasına karar verdi. B.Ç.B., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Uyuşturucu suçlarına ilişkin soruşturmalarda ele geçirilen maddeler ve diğer materyaller dosyada delil olarak değerlendirilirken, maddelerin niteliği ve miktarı gerekli kriminal incelemelerle kesinleştirilebiliyor. Kolluk tarafından hazırlanan tutanaklar, arama ve el koyma işlemlerine ilişkin belgeler ile varsa dijital ve diğer deliller soruşturma dosyasına giriyor. Savcılık, toplanan deliller doğrultusunda soruşturmanın kapsamını ve şüpheliye yöneltilecek suçlamanın hukuki niteliğini belirliyor.

BULUNDURMA VE TİCARET SUÇLARI AYRI DEĞERLENDİRİLİYOR

Türk Ceza Kanunu’nda kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti farklı suç tipleri olarak düzenleniyor. Bir soruşturmada maddelerin miktarı, nasıl muhafaza edildiği, paketleme biçimi, hassas terazi gibi materyaller, iletişim kayıtları ve dosyaya giren diğer deliller birlikte değerlendirilebiliyor. Hassas terazi veya belirli miktarda uyuşturucu bulunması ise tek başına suçun hukuki niteliğini kesinleştirmiyor; nihai değerlendirme somut dosyadaki tüm deliller üzerinden adli makamlarca yapılıyor.

TUTUKLAMA BİR KORUMA TEDBİRİ

Sulh ceza hakimliklerince verilen tutuklama kararları, soruşturma veya kovuşturma devam ederken uygulanan bir koruma tedbiri niteliği taşıyor ve mahkûmiyet anlamına gelmiyor. Şüpheli hakkındaki nihai karar, soruşturmanın tamamlanması, varsa iddianamenin kabul edilmesi ve yargılama sürecinde delillerin değerlendirilmesinin ardından veriliyor. Bu nedenle soruşturma aşamasındaki kişiler, kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadıkça hukuken suçlu kabul edilmiyor.

ALANYA’DA MEVSİMSEL HAREKETLİLİK DENETİMLERİ DE ARTIRIYOR

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Alanya’da özellikle turizm sezonunda nüfus ve ziyaretçi hareketliliği belirgin şekilde artıyor. Kentteki bu mevsimsel yoğunluk; ulaşım, sağlık, belediye hizmetleri ve güvenlik birimleri üzerindeki iş yükünü de artırıyor. Narkotik ekiplerinin ikamet, iş yeri, araç ve sokak düzeyindeki çalışmaları ise uyuşturucu maddelerin kullanıcıya ulaşmasının engellenmesi ve olası dağıtım ağlarının tespit edilmesi amacıyla yürütülüyor.

İHBARLAR MÜCADELEDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlardan gelen ihbarlar da güvenlik birimlerinin saha çalışmalarında kullanılan önemli bilgi kaynakları arasında yer alıyor. Şüpheli bir durumla karşılaşan vatandaşların kişilere doğrudan müdahale etmek yerine güvenliğini koruyarak 112 Acil Çağrı Merkezi veya uyuşturucu olaylarına yönelik resmi ihbar kanalları üzerinden kolluk birimlerine bilgi vermesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığının UYUMA sistemi üzerinden yapılan bildirimler de narkotik vakalara ilişkin ihbarların güvenlik birimlerine ulaştırılmasında kullanılabiliyor.

SORUŞTURMA ADLİ MAKAMLARIN KONTROLÜNDE SÜRÜYOR

Alanya’daki operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve hassas terazi soruşturma dosyası kapsamında değerlendirilirken, şüpheli hakkındaki adli süreç ilgili savcılık ve mahkeme tarafından yürütülecek. Dosyada yapılacak incelemelerin ardından mevcut suçlamanın hukuki niteliği ve şüphelinin cezai sorumluluğuna ilişkin nihai değerlendirme yargı mercilerince belirlenecek.