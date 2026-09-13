Kuzey Marmara Otoyolu’nun Eyüpsultan kesiminde meydana gelen yolcu otobüsü kazası can kaybıyla sonuçlandı. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, Işıklar Kavşağı gişeleri mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

OTOBÜS ÇARPMANIN ARDINDAN ALEV ALDI

Edinilen bilgilere göre kaza, Eyüpsultan Işıklar Mahallesi’ndeki Işıklar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Metro Turizm’e ait Diyarbakır-İstanbul seferini yapan 23 AFA 634 plakalı yolcu otobüsü, yağışlı hava koşullarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından gişelerdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından otobüste yangın çıktı ve alevler kısa sürede aracı sardı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın sırasında araçta küçük çaplı patlamalar meydana gelirken bölgeden yoğun duman yükseldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken güvenlik güçleri de gişeler ve çevresinde tedbir aldı. Söndürme çalışmalarının ardından otobüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otobüste bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 8 kişiden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

VALİLİK: İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, kazanın 13 Eylül 2026 Pazar günü saat 18.40 sıralarında meydana geldiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, otobüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptığı, ardından araçta yangın çıktığı belirtildi. Yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü kaydedilirken olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

KAZANIN NEDENİ SORUŞTURMAYLA NETLEŞECEK

Kazanın meydana geldiği sırada bölgede yağış bulunduğu belirtilirken, olayın kesin nedeni yürütülecek inceleme ve soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. Bu kapsamda aracın teknik durumu, sürüş koşulları, yol ve hava şartları ile kazanın oluş biçimine ilişkin elde edilecek bulguların birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Otobüste yangının çarpışmanın ardından nasıl başladığı da teknik incelemenin konuları arasında yer alacak.

YAĞIŞLI HAVADA TAKİP MESAFESİ VE HIZ ÖNEM TAŞIYOR

Yağışlı havalarda yol yüzeyindeki su, lastiklerin zeminle temasını azaltarak fren mesafesini uzatabiliyor ve aracın kontrolünün kaybedilmesi riskini artırabiliyor. Trafik güvenliği açısından sürücülerin hızlarını yol ve hava koşullarına göre düşürmesi, takip mesafesini artırması, ani fren ve sert direksiyon hareketlerinden kaçınması önem taşıyor. Özellikle otobüs ve ağır taşıt gibi yüksek kütleli araçlarda güvenli duruş mesafesi daha kritik hale geliyor.

IŞIKLAR GİŞELERİNDE DAHA ÖNCE DE KAZALAR YAŞANDI

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Eyüpsultan-Işıklar kesimi, İstanbul’un kuzeyindeki önemli karayolu bağlantılarından biri olarak şehirlerarası ve ağır taşıt trafiğine hizmet veriyor. Işıklar Gişeleri çevresinde geçmiş yıllarda da farklı araçların karıştığı trafik kazaları kayıtlara geçti. Kasım 2025’te aynı bölgede iki kamyon ile bir TIR’ın karıştığı zincirleme kazada bir sürücü yaralanmış, Nisan 2026’da ise Kuzey Marmara Otoyolu’nun Eyüpsultan kesiminde 5 aracın karıştığı başka bir kazada 2 kişi yaralanmıştı.

EKİPLERİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Can kaybı ve yaralanmayla sonuçlanan kazalarda olay yeri incelemeleri, araç üzerindeki teknik tespitler ve tanık beyanları soruşturmanın temel unsurları arasında bulunuyor. Eyüpsultan’daki kazada da ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından hazırlanacak raporlar adli soruşturma kapsamında değerlendirilecek. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ile yaralıların tedavi süreçlerine ilişkin yeni bilgiler ise yetkili makamların açıklamaları doğrultusunda netlik kazanacak.