Alanya’da 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk dönemi bugün törenlerle başladı. Kutlama programı kapsamında ilk olarak Hüseyin Azakoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen resmi törenle ilk ders zili çaldı. Okuldaki kutlama programının ardından Hükümet Meydanı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

OKUL BAHÇESİNDE İLK DERS ZİLİ HEYECANI

Hüseyin Azakoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen programa; Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, siyasi partilerin ilçe başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, protokol konuşmaları ile devam etti.

YILMAZ: “4 BİN 800 ÖĞRETMEN VE 75 BİN ÖĞRENCİMİZLE EĞİTİME BAŞLIYORUZ”

Törende ilk olarak konuşmasını gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, ilçe genelindeki öğrenci sayıları, okul güvenliği ve yeni dönem projelerine ilişkin detayları paylaştı. Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“246 okulumuzda 4 bin 800 öğretmenimiz, 75 bin öğrencimiz ve toplam 391 özel eğitim kurumumuzla eğitime başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Bu yıl 7 bin 800 okul öncesi, 18 bin 800 ilkokul, 20 bin 500 ortaokul ve 18 bin lise öğrencimizle eğitim öğretime başlıyoruz. Bunun yanı sıra 10 bin öğrencimizle de uzaktan ve açık öğretime başlayacağız. Bizler çocuklarımızı yalnızca akademik başarıda değil; değerlerine bağlı, düşünen, sorgulayan ve erdemli insanlar olarak yetiştirmenin sorumluluğunu taşıyoruz.

Bu doğrultuda okul güvenliği ve huzurlu bir okul iklimi oluşturmak büyük önceliğimizdir. Bu anlamda 365 temizlik görevlimiz ve 63 güvenlik görevlimizle sezona başlıyoruz. Velilerimizle iletişimi düzenlemek adına okul randevu sistemini bu yıl da sürdüreceğiz. Ailelerimize ek mali yük getirecek uygulamalardan kesinlikle kaçınacağız. Sınıflardaki cep telefonu kısıtlamasını öğrenme verimliliği açısından korurken, ‘Maarifin Kalbinde Oyun’ temasıyla çocuklarımızın geleneksel oyunlarla sosyalleşmesini hedefliyoruz.

Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile amacımız problem çözen ve üreten bireyler yetiştirmek. Ücretsiz ders kitaplarımız ilk günden itibaren tüm öğrencilerimizin sıralarında yerini aldı; Alanya’mızda kitapsız hiçbir öğrenci kalmadı. Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve tüm paydaşlarımızla birlikte eğitim başarımızı geldiğimiz günden beri %300-400 artırdık. Bu yıl da üstüne koyarak devam edeceğiz.”

ÖZÇELİK: “GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLABİLMEK İÇİN İLME ÖNEM VERMELİYİZ”

Daha sonra kürsüye gelen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, eğitimin ve bilimin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Benim babam ilkokulu zor bitirmişti. Ama günü geldiğinde bu memleketin yetişmiş, okumuş, memleketi için çalışan aydın insanlara ihtiyacı vardı. Bu sebeple çocuklarımızın okul bulmakta zorluk çekmemesi, yetişmeleri ve memlekete hayırlı evlatlar olmaları düşüncesiyle babam vakti zamanında bir okul yaptırmıştı.

Sizler gibi geleceğimiz olan değerli öğrencilerin yetişebilmesi için Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' demişti. İlimden ötesi yok. Bütün dünyaya baktığımızda; gelişmiş ülkeler olabilmek, kendimize yetebilmek, kendi ekmeğimizi ve üretimimizi sağlayabilmek için ilme çok önem vermemiz lazım. Bunun için de okullarımız çok önemlidir. Yeni eğitim öğretim yılımızın hepimize sağlıklı, huzurlu ve hayırlı olmasını diliyorum.”

ÖZTÜRK: “TEKNOLOJİ VE BİLİMLE GELECEĞE ÇOK DAHA GÜÇLÜ BAKMALIYIZ”

Son olarak kürsüye çıkarak yeni eğitim öğretim yılını kutlayan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ise gençlere ve velilere şu mesajları verdi:

“Gençlerimizin yüzünde okula tekrar dönmenin heyecanını görüyorum. Bu eğitim öğretim sezonunda heyecanınızı hiç kaybetmemenizi temenni ediyorum. Bizler aziz milletimizin köklerine ve milli-manevi değerlerine sahip çıkarak; bir taraftan da teknolojinin, bilimin ve aklın gerekliliklerini yerine getirerek geleceğe çok daha aydınlık bakabilmeliyiz. Sizlerin dünyadaki gençlerle rekabet edebilecek seviyede; yabancı dilden spora ve sanata kadar her alanda en iyi eğitimi almanız için elimizden geleni yapıyoruz.

Öğretmenlerimize üstün başarılar, velilerimize ise güç ve sabır diliyorum. Gençler, annelerinize, babalarınıza ve öğretmenlerinize kocaman bir alkış gönderelim! Son olarak şunu unutmayın: Akademik başarı sadece hayatın belli bir bölümüdür. Derslerde başarısız olursak daha çok çalışır, telafi ederiz. Bir sınavda başarısız olduğunuz zaman hayata küsmeyin. İnsan düşebilir ama düştüğü gibi kalkmasını da bilmesi lazım. Eğitim öğretim sezonunun hepinize hayırlı olmasını diliyorum.”

FOLKLOR GÖSTERİSİ VE İLK ZİL HEYECANI

Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler günün anlam ve önemine binaen hazırladıkları şiir dinletilerini sundu. Şiir dinletisinin ardından öğrencilerin sergilediği folklor gösterisi katılanlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Gösterilerin ardından ilçe protokolünün hep birlikte ders zilini çalmasıyla Alanya'da yeni eğitim öğretim yılı resmen başlamış oldu. Zilin çalmasının ardından sınıfları ziyaret eden ilçe protokolü, öğrencilerle sohbet ederek hediyelerini takdim etti. Okuldaki program, öğretmenler odasında gerçekleştirilen toplantıyla tamamlandı.

ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNULDU

Okuldaki kutlama programının ardından Hükümet Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene; İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal, ALTSO Başkan Adayı Mustafa Tuna, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’ın konuşmalarının ardından tören sona erdi. (Hüseyin Doğanay)

Muhabir: Hüseyin Doğanay