Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Veli Alyörük yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa K. ise jandarma ekiplerinin çalışması sonucu evinde yakalandı.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Kaza, Manavgat ilçesi Side Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumköy istikametine seyir halinde olan Veli Alyörük yönetimindeki 07 CMY 599 plakalı motosiklete, plakası ve sürücüsü ilk etapta belirlenemeyen hafif ticari araç çarptı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü genç savruldu. Kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsü ise durmayarak olay yerinden uzaklaştı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Veli Alyörük, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

18 yaşındaki genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAÇAN SÜRÜCÜ EVİNDE YAKALANDI

Kazanın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

JASAT ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak araca ait plakayı belirledi. Sürücünün Mustafa K. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi evinde yakaladı.

Mustafa K.’nın yapılan kontrollerinde 1.33 promil alkollü olduğu belirlendi.

AİLESİ CENAZEYİ GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALDI

Kazada hayatını kaybeden Veli Alyörük’ün cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alyörük’ün ailesi ve yakınları bugün cenazeyi teslim almak üzere Adli Tıp Kurumu’na geldi. Ailenin cenazenin teslimi sırasında gözyaşlarına boğulduğu, gencin kardeşinin ise cenaze aracının yanında büyük üzüntü yaşadığı belirtildi.

Veli Alyörük’ün cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar’a götürüldü.