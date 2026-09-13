Alanya’da samanların depolandığı bir alanda yangın çıktı. Demirtaş Mahallesi’nde meydana gelen yangının ardından bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

YANGININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

İlk bilgilere göre yangın, Demirtaş Mahallesi’nde bulunan bir saman deposunda başladı. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı ve depodaki hasarın boyutuna ilişkin de şu aşamada doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangının çıkış nedeninin ve oluşan zararın belirlenmesine yönelik inceleme yapılması bekleniyor. Olayla ilgili yeni bilgiler geldikçe ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

DEMİRTAŞ’TA DAHA ÖNCE DE DEPO YANGINI YAŞANDI

Demirtaş’ta 2025 yılının sonunda Sebze ve Meyve Hali’ndeki bir muz sarartma tesisinin deposunda da yangın çıkmıştı. Yan taraftaki depoya sıçrayan o yangında yaralanan olmazken tonlarca muz zarar görmüş, olayın ardından yangının nedenine ilişkin inceleme başlatılmıştı.

Alanya’da son dönemde tarım ve kırsal alanlarda da farklı yangınlar kayıtlara geçti. 6 Eylül’de İki Evli ve Gümüşkavak Yaylası’nda çıkan iki ayrı ziraat yangını kısmen ormanlık alana sıçramış; Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.