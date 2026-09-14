Antalya'da 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 523 bin 853 öğrenci ve 38 bin 512 öğretmenin ders başı yapmasıyla resmen başladı. Yeni dönemin açılış töreni, Doğuyaka Mahallesi'nde hayırsever Zaman ailesinin bağışladığı arsa üzerine inşa edilen Salih Fikri Zaman İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş'in paylaştığı verilere göre, il genelindeki resmi ve özel 2 bin 231 eğitim kurumunda toplam 23 bin 878 derslik bulunuyor. Halihazırda 35 yeni okulun inşaatının sürdüğünü belirten Eriş, planlanan yatırımlarla birlikte Antalya'daki ikili eğitim veren okul sayısını 67'den 30'a düşürmeyi hedeflediklerini açıkladı.

GÜVENLİK VE TEMİZLİKTE YENİ DÖNEM

Geçtiğimiz yıllarda kamuoyunda gündeme gelen okullardaki hijyen ve güvenlik eksikliklerine karşı bu yıl ülke genelinde eş zamanlı adımlar atıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin'in aktardığına göre, Milli Eğitim ve İçişleri bakanlıklarının Toplum Yararına Program (TYP) kapsamındaki ortak çalışmasıyla kente 691 güvenlik görevlisi ile 1960 temizlik personeli tahsis edildi. Görevlilerin ilk ders ziliyle birlikte işbaşı yaptığını vurgulayan Şahin, daha güvenli bir eğitim ortamı oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

HAYIRSEVERLERİN EĞİTİME KATKISI

Kentteki sıkışık şehirleşmenin getirdiği arsa sorununa dikkat çeken Vali Şahin, yeni eğitim alanlarının oluşturulmasında hayırsever desteklerinin kritik önem taşıdığını vurguladı. Açılışı yapılan 46 derslikli ve 1432 öğrenci kapasiteli ilkokulun arsasını bağışlayan Hakan Zaman ise, merhum babası Salih Fikri Zaman'ın eğitime katkı sunma idealini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.