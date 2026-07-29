Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda etkili olan kuvvetli ve hamleli rüzgar, tatil bölgesine gelen uçuşları aksattı. Kopenhag ve Helsinki'den kalkan iki tarifeli yolcu uçağı Gazipaşa'ya iniş yapamayarak Antalya Havalimanı'na yönlendirildi.

Bölgede kuzeydoğu yönünden esen rüzgar, gece boyunca giderek kuvvetlendi. Havalimanının resmi meteoroloji gözlemlerine göre rüzgarın hızı sabaha karşı 26 knota, hamle hızı ise 39 knota kadar çıktı. Bu, saatte yaklaşık 72 kilometrelik bir hamle rüzgarına karşılık geliyor.

YÖNLENDİRİLEN İKİ SEFER

Yönlendirilen uçuşlardan ilki, Danimarka merkezli Sunclass Airlines'a ait DK406 sefer sayılı uçuştu. Kopenhag'dan hareket eden Airbus A321 tipi uçak, Gazipaşa'ya planlanan saatte inemeyerek Antalya'ya indi.

İkinci uçuş ise Finnair'e ait AY1933 seferiydi. Helsinki'den kalkan Airbus A320 tipi uçak da Gazipaşa yerine Antalya Havalimanı'na yönlendirildi.

Her iki sefer de kalkış noktalarından rötarlı hareket etmişti. Yönlendirmenin ardından yolcuların Antalya'dan karayoluyla bölgeye ulaştırılması için düzenleme yapıldı.

PİST YÖNÜ BELİRLEYİCİ OLUYOR

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda 2 bin 350 metre uzunluğunda tek pist bulunuyor ve pist 08-26 doğrultusunda uzanıyor. Rüzgarın kuzeydoğudan estiği durumlarda uçaklar pistin yalnızca bir yönünü kullanabiliyor, bu da yan rüzgar ve türbülans etkisini artırıyor.

Havalimanının denize sıfır konumda olması ve hemen arkasında Toros Dağları'nın yükselmesi, kuzeydoğu rüzgarlarında iniş şartlarını daha da zorlaştıran bir etken olarak öne çıkıyor.

ANTALYA'DA HAVA SAKİNDİ

Aynı saatlerde Antalya Havalimanı'nda rüzgar 10-12 knot seviyesinde ve kuzeybatı yönlüydü. Görüş mesafesinin de açık olması, yönlendirilen uçakların Antalya'ya sorunsuz inmesini sağladı.

RÜZGARIN ÖĞLEDEN SONRA HAFİFLEMESİ BEKLENİYOR

Havalimanı için yayımlanan son hava tahmin raporuna göre kuvvetli kuzeydoğu rüzgarının gün ortasına kadar sürmesi, ardından yönünü güneybatıya çevirerek 10 knot seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda güncel durumda kalkış seferlerinde iptal bulunmuyor. Yine de bölgeye gelecek ya da bölgeden ayrılacak yolcuların, seyahatten önce uçuş durumlarını havayolu şirketlerinden teyit etmeleri öneriliyor.