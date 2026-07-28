Gazipaşa'da siyaset gündemini hareketlendiren ilçe başkanlığı binası tartışması büyüyor. CHP'den istifa eden eski İlçe Başkanı Fahri Oğuz ve beraberindeki yönetimin kurduğu Yeni Parti'nin, uzun yıllardır CHP İlçe Başkanlığı olarak kullanılan binada faaliyet göstermeye başlaması parti içerisinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yaşanan gelişmelerin ardından açıklama yapan CHP Gazipaşa eski İlçe Başkanı Bülent Kocabaş, söz konusu binanın Cumhuriyet Halk Partisi adına uzun süreli kira sözleşmesiyle kiralandığını belirterek hukuki süreci başlattıklarını duyurdu.

"Bina CHP adına 15 yıllığına kiralandı"

Kocabaş, ilçe başkanlığı binasının CHP adına 15 yıllık kira sözleşmesiyle kiralandığını ifade ederek, binanın başka bir siyasi parti tarafından kullanılmasının hukuka aykırı olduğunu savundu.

Parti binasının yıllardır CHP teşkilatının hizmetinde olduğunu belirten Kocabaş, bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirerek gerekli hukuki girişimlerin başlatıldığını söyledi.

Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

CHP Gazipaşa eski İlçe Başkanı Bülent Kocabaş, yaşanan gelişmeler üzerine eski İlçe Başkanı Fahri Oğuz hakkında Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Sürecin yargıya taşındığını belirten Kocabaş, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

İstifaların ardından tartışmalar sürüyor

CHP'de yaşanan istifaların ardından Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Partinin Gazipaşa'da teşkilatlanma çalışmalarına başladığı belirtilirken, CHP tarafından uzun yıllardır kullanılan ilçe başkanlığı binasının Yeni Parti tabelasıyla hizmet vermeye başlaması kamuoyunda ve siyasi çevrelerde tartışmalara neden oldu.

Önümüzdeki günlerde hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği ve ilçe başkanlığı binasının kullanımına ilişkin alınacak kararların Gazipaşa siyasetinde yeni gelişmelere yol açması bekleniyor.