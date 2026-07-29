CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Hasan Ercüment Taşdemir'in açıklamalarına göre, Antalya'da 2026 yılının ilk altı ayında yabancı ziyaretçi sayısında ciddi bir gerileme yaşandı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ortaya çıkan 561 bin kişilik kayıp, kent ekonomisinin tamamını tehdit eden bir boyuta ulaştı.

RAKAMLARLA TURİZMDEKİ DARALMA

2025 yılının Ocak-Haziran döneminde Antalya'yı 6 milyon 135 bin 244 yabancı turist ziyaret ederken, 2026'nın aynı döneminde bu rakam 5 milyon 574 bin 375'e geriledi. Yüzde 9 seviyesinde gerçekleşen bu düşüşün, sadece konaklama tesislerini değil, üreticiden taşımacılık sektörüne kadar geniş bir yelpazeyi olumsuz etkilediği aktarıldı. Taşdemir, turizmin kentin lokomotifi olduğunu ve buradaki daralmanın tüm ekonomik yapıya yansıyacağını vurguladı.

REKABET GÜCÜ VE İFLAS RİSKİ NEDEN ARTIYOR?

Yüksek faiz ve düşük kur politikasının hizmet ihracatı niteliğindeki turizm sektörünü zorladığı bildirildi. Artan maliyetlere rağmen doluluk oranlarını korumak isteyen işletmelerin fiyat indirimine gitmesi, sektördeki kârlılığı önemli ölçüde düşürüyor. Bu durumun tedarik zincirine de sıçradığı, hal esnafı arasında konkordato başvurularının gündeme geldiği belirtildi. Mevcut tablonun devam etmesi halinde, yılın son çeyreğinde turizm ve bağlantılı iş kollarında iflasların artmasından endişe ediliyor.

ALANYA VE BÖLGE EKONOMİSİNE OLASI YANSIMALARI NELER?

Antalya genelindeki bu yüzde 9'luk daralma, ilin en büyük turizm merkezlerinden biri olan Alanya'da da yakından takip ediliyor. Özellikle otellerin tedarik zincirinde yer alan tarım üreticileri, hal esnafı ve küçük işletmelerin, azalan turist sayısı ve düşen kârlılık oranlarından doğrudan etkilenme ihtimali bulunuyor. Sektör temsilcileri, turizmin ayakta kalabilmesi ve döviz gelirlerinin korunması için Kredi Garanti Fonu (KGF) destekleri ile uygun maliyetli finansman kaynaklarının acilen devreye alınması gerektiğini ifade ediyor.