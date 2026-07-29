Hayvan hakları savunucuları, sahipsiz hayvanların yaşam hakkını savunmak ve yasal düzenlemelere tepki göstermek amacıyla 2 Ağustos Pazar günü Antalya'da geniş katılımlı bir eylem gerçekleştirecek.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı ve DİHKONFED

Kurucular Kurulu Başkanı Haydar Özkan'ın duyurduğu programa göre, etkinlikler gün boyu farklı noktalarda devam edecek. Özkan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşlar yaşam hakkına sahip çıkmak üzere meydanlara davet edildi.

ANTALYA PROGRAMININ DETAYLARI BELLİ OLDU

Antalya'daki anma ve yürüyüş programı üç aşamalı olarak planlandı. Katılımcılar ilk olarak saat 17.30'da Nekropol Müzesi önünde anma buluşması için bir araya gelecek. Ardından saat 19.00'da Aydın Kanza Parkı'ndan başlayacak olan yaşam yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kortejin son durağı ise Attalos Meydanı olacak. Saat 20.30'da burada toplanacak olan grup, yasal düzenlemelere yönelik taleplerini kamuoyuyla paylaşacakları bir basın açıklaması yapacak.

TÜRKİYE GENELİNDE EŞ ZAMANLI EYLEMLER

Söz konusu yürüyüş, sadece Antalya ile sınırlı kalmayıp Türkiye'nin büyükşehirlerinde eş zamanlı olarak organize ediliyor. HAYKONFED'in aktardığı bilgilere göre, aynı gün Ankara Kızılay Sakarya Caddesi, İstanbul Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Parkı, İzmir Karşıyaka İZBAN güzergahı ve Bursa Fomara Meydanı'nda da benzer eylemler düzenlenecek. Hayvan hakları dernekleri, bu eş zamanlı eylemlerle sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenlemeler konusunda ülke çapında ortak bir kamuoyu farkındalığı oluşturmayı hedefliyor.