Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında hakkında teknik ve fiziki takip yürütüldüğü belirtilen T.G., Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yaptığı otelde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Gençlik Merkezi'nde dijital materyallere el konuldu

T.G.'nin gözaltına alınmasının ardından KOM ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde de arama gerçekleştirdi.

Atatürk Parkı içerisinde bulunan merkezde yapılan aramada bilgisayarlar, güvenlik kamerası kayıtları, hard diskler ile çeşitli resmi belge ve dijital materyallere el konuldu. Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital verilerin incelemeye alındığı öğrenildi.

Arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekipler merkezden ayrıldı.

Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından görevlendirilmişti

Edinilen bilgilere göre T.G., İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından Antalya Gençlik Merkezi ile Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu olarak görev yapıyordu.

Şüpheli hakkındaki adli sürecin Antalya Adliyesi'nde devam ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştirakler ve bazı belediye birimlerine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında daha önce çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, operasyonlarda onlarca kişi yakalanmıştı. Soruşturma sürecinde bazı şüpheliler tutuklanırken, bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında kamu ihalelerinde usulsüzlük, haksız menfaat temini ve kamu zararına neden olunduğu iddiaları araştırılıyor.