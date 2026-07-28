YAZ döneminde artan indirim kampanyalarının alışveriş hareketliliğini artırdığını belirten Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, rekabetin sağlıklı işlemesi için fiyat kadar güvenin de korunması gerektiğini söyledi. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesinin ticaret hayatının temel unsurlarından biri olduğunu ifade eden Başkan Dere, indirim kampanyalarının gerçek fiyatlar üzerinden yürütülmesinin piyasa güvenini güçlendireceğini dile getirdi.

İndirim kampanyalarında fiyatlandırmaya dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Dere, “Son dönemde giderek artan indirim yarışı, özellikle maliyet baskısıyla mücadele eden esnaf ve sanatkârlarımız açısından rekabet koşullarını daha da ağırlaştırıyor. Rekabetin fiyat üzerinden yürütülmesi kadar dürüstlük, şeffaflık ve kurallara uygunluk da büyük önem taşıyor. Tüketicinin güvenini zedeleyen her uygulama uzun vadede ticaret hayatına zarar verir. Güven ortamı güçlendikçe hem alışveriş hareketliliği artar hem de piyasa daha sağlıklı işler" dedi.

ADİL REKABET HERKESE KAZANDIRIR

Esnaf ve sanatkârların yıllardır kaliteli hizmet, güven ve emeğiyle ayakta kaldığını söyleyen Başkan Dere, rekabetin bütün işletmeler için eşit kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerektiği konusunda uyardı. AESOB Başkanı Dere, sözlerine şöyle devam etti:

“Esnaf ve sanatkârlarımız büyük indirim kampanyalarıyla yarışmak yerine kaliteli hizmeti, güveni ve müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Ancak sürdürülebilir bir ticaret hayatı için rekabet şartlarının tüm işletmeler açısından adil olması büyük önem taşıyor."

'ESNAF EKONOMİNİN DENGESİDİR'

Yerel esnafın yalnızca ticari hayatın bir parçası olmadığını, aynı zamanda şehir ekonomisinin sosyal güvencesi olduğunun altını çizen Başkan Adlıhan Dere, “Mahalle kültürünü yaşatan, istihdam oluşturan ve kazancını yine yaşadığı şehre aktaran esnaf ve sanatkârlarımız ekonomimizin en güçlü yapı taşlarından biridir. Esnafımız güçlü oldukça piyasa daha dengeli, tüketici daha güvende olur. Rekabetin kurallara uygun yürütülmesi, güven ortamının korunması ve dürüst ticaret anlayışının yaygınlaşması hepimizin ortak sorumluluğudur. Fiyat odaklı rekabetin giderek sertleştiği bir dönemde, yerel esnafın emeğini ve sürdürülebilirliğini koruyacak adımların desteklenmesi hem piyasa dengesi hem de tüketici güveni açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.