Özcan, Alanya’nın yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, “Alanya’yı tercih eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Şehrimizin en büyük mutluluğu, ziyaretçilerimizin memnun ayrılmasıdır” dedi. Bayram tatili boyunca kent genelindeki otellerde yüksek doluluk oranlarına ulaşıldığını kaydeden Özcan, her bütçeye uygun konaklama seçeneklerinin bulunduğunu vurguladı. Tatil planlarını son dönemde yapan ziyaretçilerin de Alanya’daki tesislerde yer bulabildiğini belirten Özcan, farklı gelir gruplarına hitap eden geniş konaklama kapasitesinin önemli bir avantaj olduğunu söyledi. 9 günlük tatil döneminde hareketliliğin yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Özcan, sezon beklentileri açısından da umut verici bir tablo ortaya çıktığını dile getirdi. Alanya’nın misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya devam ettiğini belirten Özcan, bayram boyunca özveriyle çalışan, turizm sektörüne katkı sunan tüm paydaşlara da teşekkür etti.

Turizmin kalitesinin artması için kamuoyu ve bürokrasisinin ortak bilinçle hareket etmesinin önemine dikkat çeken Özcan, özellikle böyle ara tatillerle gelişen yurt içi hareketliliğin turizm için can suyu niteliğinde olduğunu söyledi. Turizmin yalnızca sektör ekonomisine değil, birçok farklı alana da katkı sağladığını vurgulayan Özcan, bayram dönemindeki yoğunluğun Alanya ekonomisine önemli bir canlılık kazandırdığını ifade etti.

