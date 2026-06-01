Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan gelini Zuhal Böcek, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylık sürecinde rüşvet verildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında 30 Nisan tarihinde gözaltına alınan Zuhal Böcek, 3 Mayıs'ta çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Yapılan değerlendirme sonucunda mahkeme, Zuhal Böcek'in yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi.
