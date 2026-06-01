Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök, Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu’nun 5 Haziran’da yapılacak genel kurulunda oluşturulacak yeni yönetim listesine dahil ediliyor. Edinilen bilgilere göre Federasyon Genel Başkanı Ali Karaca tarafından davet edilen Gök, yeni dönemde Antalya’yı temsilen yönetim kurulunda görev yapacak.

Türkiye genelindeki pazarcı esnafını temsil eden en önemli meslek kuruluşlarından biri olan federasyonda görev alacak olması, Alanya ve Antalya’daki pazarcı esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı. Hüseyin Gök’ün yönetimde yer almasıyla birlikte bölgedeki esnafın talep ve beklentilerinin daha güçlü şekilde Ankara’ya taşınması hedefleniyor.

GENEL KURUL 5 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu’nun olağan genel kurulu, 5 Haziran tarihinde Greenpark Otel’de gerçekleştirilecek. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek delegelerin katılımıyla yapılacak seçimde, federasyonun yeni yönetim kadrosu belirlenecek.

Yaklaşık bin 500’ün üzerinde delegenin oy kullanmasının beklendiği genel kurulda, önümüzdeki döneme ilişkin çalışma programı ve sektörün öncelikli gündem maddeleri de değerlendirilecek. Seçimin ardından federasyonun yeni dönem yol haritası netleşecek.

ANTALYA’YI TEMSİL EDECEK

Yeni yönetim listesinde yer alması beklenen Hüseyin Gök, federasyon bünyesinde Antalya’yı temsil edecek isimlerden biri olacak. Özellikle pazarcı esnafının karşılaştığı ekonomik sorunlar, pazar yerlerinin modernizasyonu, kayıt dışılıkla mücadele ve esnafın çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi konularda aktif rol üstlenmesi bekleniyor.

Alanya Pazarcılar Odası Başkanı olarak uzun yıllardır görev yapan Gök, kentteki pazarcı esnafının taleplerini sık sık kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşan isimler arasında yer alıyor.

“ALANYA’NIN VE ANTALYA’NIN SESİ OLACAĞIZ”

Görevlendirmeyle ilgili değerlendirmede bulunan Hüseyin Gök, esnafın haklarını korumak için çalışacaklarını söyledi.

Gök açıklamasında, “Genel Başkanımız Ali Karaca ile birlikte esnafımızın haklarını korumak için omuz omuza çalışacağız. Alanyamız ve Antalya’mızın Ankara’daki sesi, gözü ve kulağı olacağız” ifadelerini kullandı.

Federasyon yönetiminde yer alacak olmanın kendileri için önemli bir sorumluluk olduğunu belirten Gök, bölgedeki pazarcı esnafının beklentilerini ve sorunlarını ilgili mercilere taşımaya devam edeceklerini kaydetti.

ALANYA ESNAFI İÇİN YENİ TEMSİL FIRSATI

Hüseyin Gök’ün federasyon yönetiminde görev almasıyla birlikte Alanya’daki pazarcı esnafının ulusal düzeyde daha güçlü temsil edilmesi bekleniyor. Özellikle son yıllarda artan maliyetler, üretici ve pazarcı arasındaki dengeler ile tüketici fiyatları konusunda yaşanan gelişmelerin federasyon gündeminde önemli yer tutacağı değerlendiriliyor.