Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Çile Mahallesi'nde 2026 yılı bahar dönemi bal hasadı gerçekleştirildi. Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede süzülen acı balın kilogram fiyatı bu yıl 1000 lira olarak belirlendi.

Gazipaşa genelinde kayıtlı 10 bin 980 kovanı bulunan 217 arı üreticisi, kış mevsimini 200 ile 300 rakımlı bölgelerde geçirip, baharla birlikte kovanlarını 600-700 rakımlara taşıyor. Arıların başta sandal ağacı olmak üzere püren, narenciye ve avokado çiçeklerinden elde ettiği polenler, bölgeye özgü acı balın temelini oluşturuyor. Ayrıca ilçede polen, propolis ve arı sütü gibi katma değerli ürünler de üretiliyor.

REKOLTEYİ BAHAR YAĞIŞLARI ETKİLEDİ

Hasat etkinliğine katılan Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Oktan, bahar mevsiminin yağışlı geçmesi nedeniyle rekoltenin beklentilerin altında kaldığını bildirdi. Elde edilen ürünün mevcut talebi karşılayacak seviyede olduğunu belirten Oktan, yayla sezonunun açılmasıyla birlikte kovanların daha yüksek rakımlara taşınacağını duyurdu. Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ise sandal ağacından toplanan süzme balın kilosunun 1000 liradan alıcı bulduğunu açıkladı.

ACI BAL İÇİN COĞRAFİ İŞARET SÜRECİ

Sandal ağacı polenlerinden üretilen acı bal, standart ballara göre daha sert bir aroma barındırıyor. Bu spesifik lezzet profilinin korunması ve markalaşması amacıyla resmi adımlar atılıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bat, Gazipaşa'ya özgü bu özel ürün için coğrafi işaret tescili çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti. Bölgedeki arıcılık ürünlerinin tescillenmesi, komşu ilçe Alanya ve genel Antalya tarım ekonomisinde katma değeri yüksek yöresel ürünlerin pazarlanmasına yönelik önemli bir emsal teşkil ediyor.