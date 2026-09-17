Gazipaşa'da sabah saatlerinde yaşanan kavga ciddi yaralanmalarla sonuçlandı. Parkta gezmeye giden polis memuru R.D. ve arkadaşı veteriner hekim A.Ç. ile 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Hacı Musa Caddesi üzerinde bulunan Gazipaşa Belediyesi’ne bağlı Tropikal Park’ta meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru R.D. ile veteriner hekim A.Ç., parkta bulundukları sırada İ.D., M.C.Ö. ve S.Ö. ile tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Henüz neden çıktığı belirlenemeyen tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı. İddiaya göre R.D. ve A.Ç., 3 kişi tarafından darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan polis memuru R.D. ile veteriner hekim A.Ç.’ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

VETERİNER HEKİM ALANYA’YA SEVK EDİLDİ

Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde veteriner hekim A.Ç.’de beyin kanaması tespit edildi.

Sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilen A.Ç., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Alanya’ya sevk edildi. A.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

POLİS MEMURUNUN ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

Kavgada yaralanan polis memuru R.D.’nin ise elmacık kemiğinde kırık oluştuğu belirlendi. Hastanede tedavisi tamamlanan R.D. daha sonra taburcu edildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturmayı jandarma ekipleri devraldı. Şüpheliler İ.D., M.C.Ö. ve S.Ö. hakkında işlem başlatıldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gazipaşa Adliyesi’ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan İ.D., M.C.Ö. ve S.Ö. tutuklandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.