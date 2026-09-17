Türkiye'nin en köklü film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 63'üncü kez perdelerini açacak. 24-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalin Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Kısa Film ve Uluslararası Uzun Metraj Film yarışmalarında yer alacak filmler de belli oldu. İddialı yapımların yer aldığı film seçkilerinde daha önce festivalde ödül kazanan yönetmenler de yer aldı.

58 BAŞVURU ARASINDAN 12 FİLM SEÇİLDİ

58 başvuru arasından seçilen 12 filmin seçkide yer aldığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Yeşim Ustaoğlu'nun 'Arkatakalan', Necmi Sancak'ın 'Bekle Bizi Brüksel', Büşra Bülbül'ün 'Bir Anne Hakkında', Ferit Karahan'ın 'Cinlerin Düğünü', Emre Aybek'in 'Düğün Şarkıcısı', Sinan Sertel'in 'Elisa', Hüseyin Karabey'in 'Hakikatin Ölümü', Emir Ziyalar'ın 'Kadim Mavi', Aydın Orak'ın 'Ölü Arının İğnesi', Emre Kavuk'un 'Selma', Ragıp Türk'ün 'Taş ve Tüy', Biket İlhan'ın 'Tatlı Maya' filmleri yarışacak.

ULUSLARARASI YAPIMLARDA 13 FİLM

Uluslararası yapımları Antalya izleyicisiyle buluşturacak olan Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise bu yıl 13 film yer aldı. Seçkide Mohamed Ali Nahdi'nin 'Round 13', Jacqueline Jansen'in 'Sechswochenamt / Six Weeks On', George Ovashvili'nin 'The Moon is a Father of Mine', Shahram Mokri'nin 'Black Rabbit White Rabbit', Hüseyin Aydın Gürsoy'un 'A Turkish Case', Yukiko Sode'nin 'All The Lovers in the Night', Andrey Zvyagintsev'nin 'Minotaur', Lucas Vignale ve Lorenzo Ferro'nun 'El Tren Fluvial / The River Train', Isabelle Tollenaere'nin 'Paris Paris', Lalith Rathnayake'nin 'Riverstone', Ufuk Emiroğlu'nun 'Sevda', Ali Asgari'nin 'A Bit of Light', Fernanda Tovar'ın 'Sad Girlz' filmleri yer aldı.

KISA FİLM YARIŞMASINDA 10 FİLM

Festivalin her yıl büyük ilgi gören kategorilerinden olan Ulusal Kısa Film Yarışması'nda yarışacak 10 film de belli oldu. Altın Portakal için yarışacak kısa filmler arasında; Murat Ayyıldız'ın 'Adreste Bir Sorun Var', Melis Balcı'nın 'Anaokulu', Alpan Esen ve Rıfat Şungar'ın 'Bir Rüyanın Hayali', Samet Karaman'ın 'Dünya Senin Bildiğin Gibi Değil', Çağla Karslıoğlu'nun 'Kadının Adı Yok', Ahmet Duvar'ın 'Karayazı', Soner Alan'ın 'Kısa Akıl', Gülsün Odabaş'ın 'Konteyner', Sis Gürdal'ın 'Porkatal', Serdal Altun'un 'Süpermen Bozkıra Düştü' filmleri yer aldı. (DHA)