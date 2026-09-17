İSPANYA futbolunun devlerini bir araya getiren Süper Kupa organizasyonu 2027 yılında İstanbul’da futbolseverlerle buluşacak. 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvada Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid ve Real Sociedad kupayı kazanmak için mücadele edecek.

Organizasyon kapsamında iki yarı final ve final karşılaşması İstanbul’un üç farklı stadında oynanacak.

BARCELONA İLE ATLETICO MADRID KADIKÖY’DE

Turnuvanın ilk yarı final karşılaşmasında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele, 2 Şubat 2027’de Chobani Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşmayı kazanan takım, İspanya Süper Kupası’nda finale yükselen ilk ekip olacak.

ARDA GÜLER DOLMABAHÇE’DE SAHNE ALACAK

İkinci yarı finalde ise Real Madrid ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 3 Şubat 2027’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

Real Madrid kadrosunda bulunan milli futbolcu Arda Güler’in de bu karşılaşmada forma giymesi bekleniyor. Böylece milli yıldız, Real Madrid formasıyla İstanbul’da sahaya çıkma fırsatı yakalayacak.

Bu karşılaşmanın galibi, Barcelona-Atletico Madrid eşleşmesinden çıkacak takımla finalde karşılaşacak.

KUPA RAMS PARK’TA SAHİBİNİ BULACAK

İspanya Süper Kupası’nın şampiyonunu belirleyecek final mücadelesi ise 6 Şubat 2027’de RAMS Park’ta oynanacak.

İki yarı finalin kazananları İstanbul’da kupayı kaldırmak için karşı karşıya gelecek. Böylece Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid ve Real Sociedad’ın yer alacağı organizasyon, İstanbul’da üç farklı statta futbolseverlerle buluşacak.