Gazipaşa'da 16-22

Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Avrupa Hareketlilik Haftası için hazırlanan etkinlik takvimi açıklandı. Gazipaşa Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen program, ilçede aktif yaşamı desteklemeyi hedefliyor.

Etkinliklerin ilk ayağı 16 Eylül Çarşamba günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Tarih ve doğa meraklılarını buluşturacak olan etkinlikte, katılımcılar Selinus Kalesi'ne yürüyüş düzenleyecek. Program, kalenin zirvesinde Türk bayrağının dalgalandırılmasıyla sona erecek.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE ZUMBA

Program kapsamında 20 Eylül Pazar günü saat 07.30'da bir doğa yürüyüşü yapılacak. Belediye binası önünden hareket edecek araçlarla Gürçam Mahallesi Mezar Beleni'ne ulaşacak olan doğaseverler; Karatepe, Çamalanı ve Sazak Yaylası rotasını yürüyecek. Ulaşım hizmetinden faydalanmak isteyenlerin Gazipaşa Belediyesi Halk Masası'na ait 0242 572 10 13-120 numaralı hattan kayıt yaptırması gerektiği bildirildi.

Haftanın kapanış etkinliği ise 22 Eylül Salı günü saat 18.30'da Selinus Sahili'nde yapılacak. Halk Büfe yanındaki alanda profesyonel eğitmenlerin katılımıyla düzenlenecek '7'den 70'e Zumba' programında her yaş grubundan ilçe sakini enerjik müzikler eşliğinde bir araya gelecek.

HAREKETLİLİK HAFTASI NEDEN ÖNEMLİ?

Avrupa Komisyonu'nun girişimiyle her yıl 16-22

Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, kentlerde sürdürülebilir ulaşım alışkanlıklarını, aktif hareketliliği ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Yılmaz, ilçede sağlıklı yaşamı teşvik etmek için çeşitli organizasyonlar hazırladıklarını belirterek tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.