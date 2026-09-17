ANKARA’nın Mamak ilçesinde yaşayan Elif Merve Yılmaz, 25 Ocak 2021 tarihinde evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kaybolduğunda 16 yaşında olan Elif’ten yaklaşık 6 yıldır haber alınamazken, genç kızın dosyası Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla yeniden gündeme taşındı.

Programda Elif’in kaybolduğu gün yaşananlar, arkadaş çevresi ve son görüldüğü güzergâha ilişkin anlatımlar ele alındı. Yıllardır sürdürülen araştırmalara rağmen genç kızın nerede olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

ARKADAŞ ÇEVRESİYLE İLGİLİ İDDİALAR GÜNDEMDE

Elif’in annesi Esin Yılmaz, kızının Mikail, Bahar ve Ceyda isimli kişilerle arkadaşlığının kayboluşuyla bağlantılı olabileceğini ileri sürdü.

Programda ayrıca annenin “konumculuk” olarak nitelendirdiği ve bazı kişilerin çeşitli vaatlerle belirli adreslere çağrılarak paralarının alındığını öne sürdüğü iddialar da konuşuldu. Ancak söz konusu iddiaların Elif’in kayboluşuyla bağlantılı olduğuna dair doğrulanmış bir sonuç paylaşılmadı.

TAKSİCİ ERSİN SOLAK’IN ANLATIMI ELE ALINDI

Dosyada adı geçen taksici Ersin Solak ile ilgili anlatımlar da programda gündeme geldi. Elif’i kaybolduğu gün aracına aldığı ve daha sonra farklı bir noktaya götürdüğü yönündeki iddialar ele alındı.

Solak ise hakkındaki suçlamaları reddederek konumların kendisine Elif tarafından gönderildiğini savundu. Çevredeki bazı kişilerle bağlantısı bulunduğu yönündeki iddiaları da kabul etmedi.

ELİF MERVE YILMAZ’A NE OLDU?

Programda genç kızın hayatını kaybetmiş olabileceğine yönelik çeşitli iddialar da dile getirildi. Ancak bu iddiaları doğrulayan kesinleşmiş bir bulgu veya resmi sonuç paylaşılmış değil.

Elif Merve Yılmaz’ın nerede olduğu ve kaybolduktan sonra başına ne geldiği belirsizliğini korurken, dosyada özellikle kaybolduğu gün yaşananlar, arkadaş çevresi, son görüldüğü güzergâh ve farklı kişilerin anlatımları üzerinde duruluyor.