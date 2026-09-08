Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, deniz ekosistemini tehdit eden hayalet ağlara yönelik temizlik çalışması gerçekleştirildi. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda, deniz altında tespit edilen bir uzatma ağı bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaklaşık 12 metre derinlikte saptanan ağın yüzeye alınmasıyla, bölgedeki deniz canlılarının bu ağlara takılarak telef olmasının önüne geçildi.

İKİ YILDA 11 KİLOMETRE AĞ ÇIKARILDI

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Antalya kıyı şeridinde hayalet ağların temizlenmesi amacıyla son iki yıldır aralıksız bir mücadele yürütülüyor. Bu süreçte deniz tabanından toplanan terk edilmiş ağların toplam uzunluğunun 11 kilometreyi aştığı bildirildi.

HAYALET AĞLAR NEDEN TEHLİKELİ?

Balıkçılar tarafından denizde bırakılan veya fırtına gibi etkenlerle kaybolan sentetik yapılı ağlar, doğada uzun süre çözülmeden kalabiliyor. Literatürde 'hayalet avcılık' olarak tanımlanan bu süreçte, deniz dibindeki ağlar pasif olarak avlanmaya devam ediyor. Bu durum, balıklar ve diğer deniz canlılarının tuzağa düşerek ekosistemin ciddi şekilde zarar görmesine yol açıyor.