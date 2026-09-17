İLK BAKIŞTA AZİZ YILDIRIM SANDILAR

Balıkesir’de kaydedilen görüntülerde sokakta yürüyen bir kişi, görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Beyaz saçları, gözlükleri ve yüz hatları nedeniyle Aziz Yıldırım’a benzetilen kişi, ilk bakışta eski Fenerbahçe başkanını anımsattı.

BENZERLİK YAN YANA GELİNCE DAHA DA DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerdeki kişinin fotoğrafı ile Aziz Yıldırım’ın fotoğrafı yan yana getirildiğinde aralarındaki benzerlik daha belirgin hale geldi. Saçlarından gözlüklerine, yüz hatlarından genel görünümüne kadar birçok ayrıntının benzer olması dikkat çekti.

“BU KADAR DA BENZERLİK OLMAZ” DEDİRTTİ

Görüntülenen kişinin Aziz Yıldırım olmadığı anlaşılırken ortaya dikkat çekici kareler çıktı. Sosyal medyada ilgi görmesi beklenen benzerlik, “Bu kadar da benzerlik olmaz” ve “Gören bir daha bakıyor” dedirtecek cinsten.