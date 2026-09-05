Alanya ve Gazipaşa'nın ulaşım geleceğini yakından ilgilendiren Antalya-Alanya Otoyolu için yeni bir etap gündeme geldi. AK Parti Antalya Milletvekili ve önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yapımı devam eden otoyolun Gazipaşa'ya kadar uzatılmasının, sonraki aşamada ise Mersin yönündeki otoyol ağıyla bağlantısının sağlanmasının planlandığını açıkladı.

ÇAVUŞOĞLU GAZİPAŞA'DA AÇIKLADI

Gazipaşa'daki E-Sınav Merkezi'nin açılış programında ilçenin ulaşım yatırımlarına değinen Çavuşoğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nun mevcut güzergâhının doğuya doğru devam ettirilmesinin planlandığını söyledi. Açıklamaya göre hedef, otoyolu önce Gazipaşa'ya ulaştırmak, ilerleyen süreçte de Mersin yönündeki otoyol ağıyla bütünleştirmek.

Çavuşoğlu ayrıca Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaşım sağlayan mevcut yolun kapasitesinin ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığını belirterek bu hatta imar planı ve kamulaştırma çalışmalarının önemine işaret etti. Gazipaşa'nın Mersin yönündeki karayolu bağlantısının da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

MEVCUT PROJE KONAKLI'NIN KUZEYİNDE BİTİYOR

Halen yapımı devam eden Antalya-Alanya Otoyolu'nun resmi proje güzergâhı Serik Kavşağı'ndan başlıyor; Serik ve Manavgat üzerinden Torosların eteklerini izleyerek Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda sona eriyor. Dolayısıyla Çavuşoğlu'nun açıkladığı Gazipaşa etabı, mevcut 122 kilometrelik projenin doğuya doğru genişletilmesi anlamına geliyor.

Mevcut proje 84 kilometrelik ana otoyol ile 38 kilometrelik bağlantı yollarından oluşuyor. Ana gövdenin her iki yönde üçer şeritli olması planlanırken proje kapsamında 7 kavşak, toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel ve 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük bulunuyor.

OTOYOLDA YÜZDE 30 SEVİYESİ AŞILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 25 Ağustos 2026'da paylaştığı son resmi verilere göre Antalya-Alanya Otoyolu'nda fiziki gerçekleşme yüzde 30 seviyesine ulaştı. Projenin temeli 25 Temmuz 2025'te atılmıştı. Yap-İşlet-Devret modeliyle yürütülen projenin ihalesi ise 15 Aralık 2023'te gerçekleştirilmiş, uygulama sözleşmesi 14 Ekim 2024'te imzalanmıştı.

Bakanlığın hesaplamasına göre otoyol tamamlandığında mevcut güzergâhta yaklaşık 2,5 saate ulaşabilen Antalya-Alanya seyahat süresinin 36 dakikaya kadar düşmesi öngörülüyor. Projeyle zamandan 16,9 milyar lira, akaryakıttan 800 milyon lira olmak üzere yılda toplam 17,7 milyar liralık tasarruf hedefleniyor. Yıllık karbon emisyonundaki azalmanın ise yaklaşık 47 bin ton olması bekleniyor.

GAZİPAŞA ETABI İKİ YÖNLÜ KORİDOR HEDEFİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Gazipaşa'ya uzatma planının hayata geçirilmesi, Alanya'nın doğusundaki ulaşım koridorunun da otoyol ağına dahil edilmesi açısından önem taşıyor. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın yanı sıra ilçenin turizm ve tarım faaliyetleri nedeniyle Antalya ve Mersin yönündeki karayolu bağlantıları bölgesel ulaşımda önemli bir yer tutuyor.

Mersin tarafında da otoyol yatırımları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu ile Mersin'in turizm bölgelerinin Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu'na bağlanmasını hedefliyor. Çavuşoğlu'nun sözünü ettiği uzun vadeli bağlantının gerçekleştirilmesi halinde Antalya-Alanya-Gazipaşa hattının Mersin yönündeki otoyol ağıyla bütünleşmesi mümkün olacak.

Gazipaşa uzatmasının güzergâhı, uzunluğu, yatırım bedeli ve uygulama takvimine ilişkin ayrıntılar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil. Çavuşoğlu'nun açıklaması, mevcut Antalya-Alanya Otoyolu'ndan sonraki etap için planlanan yönü ortaya koyarken projenin teknik ayrıntılarının ilgili kurumların çalışmalarıyla netleşmesi bekleniyor.