AYDIN Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve sanal kumar soruşturması kapsamında 7 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, banka hesaplarını komisyon karşılığında yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinde kullanılmak üzere temin ettiği veya kiraladığı belirlenen şüpheliler takibe alındı.

Soruşturma kapsamında Aydın'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla'da toplam 40 şüpheli tespit edildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile bir çelik kasaya el konuldu.

HESAPLARDA 11 MİLYAR LİRALIK HAREKET

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntısı ise şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde ortaya çıktı.

Kiralanan banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yaklaşık 11 milyar lira aktarıldığı belirlendi. Şüphelilerin banka hesap bilgilerini komisyon karşılığında topladığı ve kiraladığı tespit edildi.

9 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyon kapsamında haklarında işlem başlatılan 40 şüpheliden 31'i gözaltına alınırken, diğer 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.