Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, Antalya'nın dört ilçesinde planlı yatırım ve bakım çalışmaları sebebiyle 6 Eylül tarihinde elektrik kesintisine gidilecek. Belirlenen mahallelerdeki kesintiler sabah 09.00 ile akşam 16.00 saatleri arasında uygulanacak.

Alanya'da Yeniköy Mahallesi Muratdamı Sokak'ta yatırım çalışması yürütülecek. Gazipaşa ilçesinde ise Ilıca, Kahyalar, Karalar, Karatepe, Sugözü, Yeniköy, Çamlıca ve Şahinler bölgelerine aynı saat diliminde enerji verilemeyecek.

Batı ilçelerinden Finike'de Kızılca Mahallesi 301 Sokak, Çınarlı, Hasyurt, Sahilkent ve Salur mahallelerinde bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Kumluca'ya bağlı Salur Mahallesi Bahçecik bölgesinde de yine 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

KESİNTİ SÜRESİNCE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Toplam 7 saat sürecek olan enerji kesintisi boyunca, bölge sakinlerinin elektronik cihazlarını olası voltaj dalgalanmalarına karşı fişten çekerek korumaları ve günlük iş planlarını bu saat aralığına göre düzenlemeleri önem taşıyor. Özellikle tarım ve turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu Alanya ve Gazipaşa'da, işletmelerin jeneratör kontrollerini önceden yapmaları olası mağduriyetlerin önüne geçecektir.