Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, tarım arazilerinin su ihtiyacını kesintisiz karşılamak amacıyla kapsamlı bir altyapı çalışması başlatıldı. Gazipaşa Ovası Tarımsal Sulama İkmal İşi kapsamında, ekonomik ömrünü tamamlamış ve hasar görmüş mevcut hatlar modern çelik borularla değiştirilecek.

Proje dâhilinde Aydıncık, Beyobası, Korubaşı, Hasdere, Çobanlar ve Macar mahallelerinden geçen toplam 18 bin 176 metrelik yeni bir hat inşa edilecek. Kurulacak sistemde çapları 700 milimetre ile 1200 milimetre arasında değişen dayanıklı çelik borular kullanılacak. Resmi sözleşme süresi 400 gün olarak belirlenen yatırımın, hızlandırılarak 360 gün içinde tamamlanıp bölge halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.

SİYASİLERDEN YATIRIM TAKİBİ

AK

Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ramis Yiğit tarafından yapılan açıklamaya göre, ilçe teşkilatı sahadaki çalışmaları yakından izliyor. Yiğit, hasarlı boruların yenilenmesinin ilçe tarımının sürdürülebilirliği için kritik bir adım olduğunu vurguladı. Açıklamada ayrıca, projenin hayata geçirilmesine destek veren önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin başta olmak üzere bölge milletvekillerine teşekkür edildi.

PROJE ÜRETİCİYE NE SAĞLAYACAK?

Geniş çaplı çelik boruların kullanılması, tarımsal sulama sırasında yaşanan su kayıp ve kaçaklarını minimuma indirecek. Bölgedeki seracılık ve açık alan tarımının temel ihtiyacı olan düzenli su arzı, yeni altyapı sayesinde uzun yıllar güvence altına alınmış olacak. Böylece çiftçiler, altyapı kaynaklı kesintiler veya su basıncı sorunları yaşamadan daha verimli bir üretim süreci yürütebilecek.