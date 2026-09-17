KONYA’nın Doğanhisar ilçesinde odun toplamak amacıyla ormana giden ve kendilerinden 2 gün boyunca haber alınamayan Bayram Bircan ile eşi Nafiya Bircan, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu sağ salim bulundu.

Doğanhisar ilçesine bağlı Karaağa Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki Bayram Bircan ile 75 yaşındaki eşi Nafiya Bircan, 2 gün önce traktörleriyle odun toplamak üzere ormanlık alana gitti. Çiftin geri dönmemesi ve kendilerinden haber alınamaması üzerine endişelenen yakınları, dün gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu.

EKİPLER ORMANDA ARAMA BAŞLATTI

İhbarın ardından AFAD koordinasyonunda bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara Doğanhisar Kaymakamı Muhammed Ali Yolal, İlçe Jandarma ekipleri, İl Jandarma Dağ Komando ekipleri, itfaiye, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

Ekipler gece boyunca çiftin bulunabileceği noktaları kontrol ederken, ormanlık alandaki aramalar sabah saatlerinde de devam etti.

TRAKTÖRLERİ KAYDI, ORMANDA MAHSUR KALDILAR

Arama çalışmalarının ardından Bayram ve Nafiya Bircan çifti sabah saatlerinde ormanlık alanda bulundu. Yapılan incelemede çiftin traktörünün kaydığı ve traktöre bağlı römorkun devrildiği belirtildi.

Yaşanan olay nedeniyle bulundukları bölgeden ayrılamayan çiftin yaklaşık 2 gün boyunca ormanda mahsur kaldığı öğrenildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ekipler tarafından bulundukları yerden kurtarılan Bayram ve Nafiya Bircan’ın ilk sağlık kontrolleri olay yerinde gerçekleştirildi.

Çift daha sonra tedbir amacıyla Doğanhisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bayram ve Nafiya Bircan’ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. (DHA)