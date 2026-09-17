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Beşiktaş, taraftar desteğini de arkasına alarak Avrupa Ligi’ndeki ilk karşılaşmasından istediği sonuçla ayrılmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlılarda karşılaşma öncesinde gözlerin çevrildiği isimler arasında Dusan Vlahovic ve Orkun Kökçü bulunuyor. İki oyuncunun Marsilya karşısında forma giyip giymeyeceği maç öncesinde yakından takip ediliyor.

Marsilya: De Lange, Weah, Riley, Aguerd, Emerson, Abdelj, Abdelli, Höjbjerg, Gomes, Paixao, Harit, Gouiri

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İki takımın karşılaşmaya şu kadrolarla başlaması bekleniyor:

Mücadelenin ayrıca Tabii platformu ve TRT Radyo 1 üzerinden de takip edilebilmesi bekleniyor.

Beşiktaş-Marsilya karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Beşiktaş ile Olimpik Marsilya arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak.

Avrupa macerasına galibiyetle başlamayı hedefleyen Beşiktaş’ın Marsilya karşısındaki mücadelesi öncesinde maçın başlama saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’ler futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, lig aşamasındaki ilk sınavına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde Fransa’nın güçlü ekiplerinden Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

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