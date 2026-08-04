İlk kez ev sahibi olmayı planlayan vatandaşların yakından takip ettiği İlk Evim Konut Kredisi kampanyasında beklenti sürüyor. Düşük faiz oranı ve uzun vade imkânı sunması beklenen kredi paketi için başvuru tarihleri ve şartlar merak edilirken, henüz resmi başvuru takvimi açıklanmadı.

Başvurular başladı mı?

2026 yılı itibarıyla İlk Evim Konut Kredisi için kamu kurumları tarafından ilan edilmiş bir başvuru tarihi bulunmuyor. Kampanyanın yürürlüğe girmesi için gerekli yasal ve teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından detayların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Şu ana kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ya da kamu bankalarından kampanyanın başlayacağı tarihe ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı. Ministry of Treasury and Finance

Kimler yararlanabilecek?

Resmi şartlar henüz açıklanmasa da, kamuoyuna yansıyan önceki değerlendirmelerde kampanyanın şu kriterler doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor:

İlk kez konut sahibi olacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

Üzerine kayıtlı konutu bulunmayan kişiler,

Belirlenecek gelir ve kredi değerlendirme kriterlerini karşılayan başvuru sahipleri,

Kamu bankalarının kredi koşullarını sağlayan vatandaşlar.

Kesin başvuru şartları ise yalnızca resmi açıklamanın ardından netleşecek.

Düşük faiz ve uzun vade beklentisi

Kampanyanın kamu bankaları aracılığıyla uygulanması ve ilk kez ev alacak vatandaşlara piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla kredi kullandırılması bekleniyor. Ayrıca kredi vadesinin 180 aya (15 yıl) kadar uzatılması ve ödeme gücünü destekleyecek taksit seçeneklerinin sunulması da beklentiler arasında yer alıyor.

Ancak faiz oranı, azami kredi tutarı ve ödeme planına ilişkin herhangi bir resmi rakam henüz açıklanmış değil.

Resmi açıklamalar bekleniyor

Son dönemde ilk kez konut alacaklara yönelik çeşitli finansman modelleri ve kredi düzenlemeleri gündeme gelse de, bunların önemli bir bölümü henüz teklif veya hazırlık aşamasında bulunuyor. TBMM'de bu alana ilişkin farklı kanun teklifleri komisyonda görüşülmeye devam ediyor. Turkey Grand National Assembly +2 Turkey Grand National Assembly +2

Yetkili kurumlar tarafından yapılacak açıklamayla birlikte;

başvuru tarihleri,

faiz oranları,

kredi üst limitleri,

başvuru şartları,

hangi bankaların kampanyaya dahil olacağı

gibi tüm ayrıntıların netleşmesi bekleniyor. Şimdilik vatandaşların yalnızca resmi kurumlar ve kamu bankalarının duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.