Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, plan ve program dahilinde kentin farklı noktalarında yol yapım ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda altyapı hazırlıkları tamamlanan Obaalacami Mahallesi'nde yaklaşık 4 kilometrelik güzergahta sathi asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecek.

KARADUMAN: YAYLALARIMIZA ULAŞIM DAHA KOLAY OLACAK

Çalışmaları yerinde takip eden Obaalacami Mahalle Muhtarı Şevki Karaduman, yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi, "Daha önce talep ettiğimiz ve planlamaya alınan yolumuzda asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Mahallemize hayırlı olsun. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte hem mahallemiz daha konforlu bir ulaşıma kavuşacak hem de başta Banlıca, Gökbel ve Taşatan olmak üzere birçok yaylamıza bağlantı sağlanmış olacak. Alanya Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik ile emeği geçen tüm belediye ekiplerine ve sahada görev yapan personele teşekkür ediyorum."