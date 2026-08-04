ALANYA'DA yaşayan emekli öğretmen ve aile danışmanı Aysun Alp'in kaleme aldığı "Öğretmen Olmak Kadın Kalmak-Sınıftaki Şaman" adlı kitabı yayımlandı. Kadın öğretmenlerin sınıfta, yaşamda ve iç dünyalarında denge arayışını konu alan eser, öğretmenliğe farklı bir bakış açısı sunarken, bireyleşme yolculuğuna ışık tutmayı hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 28 yıl boyunca öğretmenlik ve yöneticilik yapan Alp, emekliliğinin ardından aile danışmanı olarak çalışma hayatını sürdürüyor. Kitabın temelini ise yüksek lisans tez çalışması oluşturuyor. Alp, tezinde kadın öğretmenlerin bireyleşme süreçlerini, psikoloji alanının önemli isimlerinden Carl Gustav Jung'un arketip kuramı ile Joseph Campbell'ın "Kahramanın Sonsuz Yolculuğu" modelini temel alarak inceledi.

"BİR CÜMLE KİTABA DÖNÜŞTÜ"

Tez çalışmasını öğretmenlerle yaptığı kapsamlı görüşmeler üzerine kurduğunu belirten Alp, bir öğrencisiyle yaptığı sohbet sırasında duyduğu bir cümlenin kendisini derinden etkilediğini söyledi. Bunun üzerine akademik çalışmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla kitaplaştırmaya karar verdiğini ifade etti. Alp, "Yüksek lisans eğitimim sırasında tez çalışmamda kadın öğretmenlerin bireyleşme yolculuğunu incelemeye karar verdim. Çalışmamı, Carl Gustav Jung'un arketip kuramı ile Joseph Campbell'ın "Kahramanın Sonsuz Yolculuğu" modelini temel alarak hazırladım. Öğretmenlerle gerçekleştirdiğimiz kapsamlı röportajlar sonucunda ortaya değerli bir tez çalışması çıktı. Daha sonra bir öğrencimle yaptığım sohbet sırasında söylediği bir cümle beni çok etkiledi. Bunun üzerine tezimi daha geniş kitlelere ulaşması için kitaplaştırmaya karar verdim" dedi.

ÖĞRETMENLİĞİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNÜ ANLATIYOR

Kitapta "Sınıftaki Şaman" metaforunu kullanan Alp, öğretmenin yalnızca bilgi aktaran bir kişi olmadığını, aynı zamanda rehberlik eden, dönüşüme öncülük eden ve öğrencilerin yaşamına dokunan bir figür olduğunu vurguluyor. Eserde kadın öğretmenlerin karşılaştıkları zorluklar, yaşadıkları kayıplar ve sınavlar; geliştirdikleri özgüven, sezgi ve bilgelikle bu süreçleri nasıl aştıkları gerçek yaşam öyküleri ve arketipsel analizlerle ele alınıyor. Kitabın içeriği hakkında bilgi veren Alp, "Kitapta kadın öğretmenlerin iç dünyalarında, sınıfta ve yaşamlarında dengeyi ararken başvurdukları çözüm yollarını ele alıyorum. "Şaman öğretmen" metaforuyla öğretmenliğin yalnızca bilgi aktaran bir meslek olmadığını, aynı zamanda dönüştürücü bir güce sahip olduğunu yeniden hatırlatmak istedim. Kitapta öğretmenlerin gerçek yaşam öyküleri yer alıyor. Karşılaştıkları zorlukları, sınav niteliğindeki yaşam deneyimlerini; özgüvenleri, bilgelikleri ve geliştirdikleri sezgilerle nasıl aştıklarını inceleyen arketip analizleri bulunuyor. Ayrıca kendi yaşam yolculuğuna bilinçli bir şekilde tanıklık etmek isteyen herkesin uygulayabileceği egzersizler de yer alıyor. Annelerin çocuklarıyla evde, öğretmenlerin ise öğrencileriyle sınıfta uygulayabilecekleri; kişisel ve ruhsal gelişimi destekleyen, farkındalık kazandıran çalışmalar hazırladım. Bu kitap, bireyleşme yolculuğunda insanların kendilerini daha yakından tanımalarına yardımcı olmayı amaçlıyor" diye konuştu.

SADECE ÖĞRETMENLERE DEĞİL

Aysun Alp, kitabın yalnızca öğretmenlere hitap etmediğini belirterek, "Bu kitap yalnızca öğretmenlere değil; annelere, eğitimcilere ve kişisel gelişimine önem veren herkese hitap ediyor. Bireyleşmek; insanın duygularının farkına varması, tepkilerini yönetebilmesi, kendi değerlerini oluşturması ve bu değerlere uygun bir yaşam sürmesidir. Kısacası, yalnızca başkalarının onayını almak için değil, kendi özgün seçimleriyle yaşayabilmek; iç ve dış dünyada denge kurabilmektir" dedi.

İKİNCİ KİTAP YOLDA

İlk kitabının yayımlanmasının ardından okuyucularından olumlu geri dönüşler aldığını anlatan Alp, yeni bir kitap hazırlığında olduğunu da açıkladı. Değerler eğitimi üzerine hazırladığı yeni eserinde hikâyelerin yanı sıra refleksiyon soruları, uygulamalar ve alıştırmaların yer alacağını belirten Alp, kitabın hem aileler hem de öğretmenler için rehber niteliğinde bir kaynak olacağını söyledi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi