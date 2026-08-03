İZMİR'de kaydedilen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre, yarı çıplak halde bir parkta dolaşan kadın, çevrede bulunan vatandaşları davranışlarıyla rahatsız etti. Bir süre park içerisinde dolaşan kadın, daha sonra herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı.

O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadının parkın ortasında tuvaletini yaptığı, çevrede bulunan kişilerin ise yaşananları şaşkınlıkla izlediği görüldü.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşılırken, kullanıcılar olayın kamu düzenini ve genel ahlak kurallarını ihlal ettiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Birçok kişi, benzer olayların önlenmesi için yetkililerin gerekli işlemleri yapması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan görüntülerin hangi tarihte kaydedildiği ve olayın ardından kadın hakkında herhangi bir idari ya da adli işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Olayın yaşandığı bölgedeki vatandaşlar ise parkların ailelerin ve çocukların da kullandığı ortak yaşam alanları olduğuna dikkat çekerek, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama beklenirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.