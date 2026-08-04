Yabancı uyruklu kişilere sahte ekspertiz raporlarıyla usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 90 şüpheliden 72'si yakalanırken, 687 kişinin bu yöntemle Türk vatandaşlığı aldığı tespit edildi. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı

SAHTE EKSPERTİZ RAPORLARIYLA VATANDAŞLIK İDDİASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada suç örgütünün düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterdiği belirlendi.

Soruşturmada, muvazaalı satış işlemleri üzerinden yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığına başvuru şartlarını sağlıyormuş gibi gösterildiği ve bu yöntemle çok sayıda kişinin vatandaşlık kazandığı tespit edildi. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı

2,5 MİLYAR LİRALIK USULSÜZLÜK İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre yaklaşık 2,5 milyar liralık tutarın Türkiye'ye fiilen giriş yapmadığı, buna rağmen gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu öne sürüldü. Ayrıca yabancı uyruklu kişilerden bu işlemler karşılığında haksız menfaat sağlandığı iddia edildi. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı

72 GÖZALTI, 7 ŞİRKETE KAYYUM

İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 72'si yakalanırken, firari durumdaki diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyon kapsamında 7 şirkete el konularak kayyum atandı. Ayrıca;

1.045 gayrimenkul,

Bodrum'da bir otel,

15 motorlu araç,

bir yat,

10 banka hesabına el konuldu. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı

687 VATANDAŞLIK İPTAL SÜRECİ BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmada usulsüz yöntemlerle Türk vatandaşlığı kazandığı belirlenen 687 kişi hakkında vatandaşlığın iptaline yönelik işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Gürlek, devletin vatandaşlık hukukunu istismar eden yapılara karşı mücadelesinin kararlılıkla süreceğini belirterek, operasyonu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve görev alan kamu personeline teşekkür etti. Açıklamasında, "Devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır." ifadelerine yer verdi. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Akın Gürlek, hukuk kariyerinde uzun yıllar hâkim ve savcı olarak görev yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttükten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanı olarak atandı.

Göreve başlamasının ardından organize suç örgütleri, terör suçları, yolsuzluk ve kamu düzenini hedef alan suç yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin kamuoyunu düzenli olarak bilgilendiren Gürlek, Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen operasyonlarla ilgili açıklamalarıyla gündeme geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı +1