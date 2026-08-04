Antalyaspor Kulübü, Trendyol 1. Lig kapsamında Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın biletlerini taraftarlar için erişime açtı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, biletler Passo'nun resmi internet sitesi, mobil uygulaması ve stadyum gişeleri üzerinden temin edilebiliyor.

Bilet fiyatlarının en düşük 125 TL olarak belirlendiği mücadele öncesi, bilet satışlarının başlamasıyla birlikte özellikle uygun fiyatlı tribünlere yoğun talep olması bekleniyor.

PFDK CEZASI HANGİ BLOKLARI KAPSIYOR?

Karşılaşma öncesinde bilet duyurusuyla birlikte önemli bir uyarı da yapıldı. Antalyaspor'un Kocaelispor ile oynadığı son lig maçında yaşananlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen seyircisiz oynama cezası, belirli blokları doğrudan etkileyecek.

Kulübün aktardığı bilgilere göre, Doğu Alt Tribünü C, D ve E bloklarında yer alan taraftarlar Keçiörengücü maçında stadyuma giriş yapamayacak. Bu cezanın, ilgili bloklarda kombinesi bulunan taraftarları da kapsadığı hatırlatılarak, maç günü stadyum kapılarında mağduriyet yaşanmaması adına dikkatli olunması istendi.

TRİBÜNLERDE SON DURUM NASIL OLACAK?

Cezalı bloklar dışında kalan alanlar için bilet satışları kesintisiz devam ederken, takımını desteklemek isteyen taraftarların kuzey ve güney tribün biletlerini kısa sürede tüketmesi öngörülüyor. Yeni sezon hedefleri doğrultusunda iç saha avantajını kullanmak isteyen Antalyaspor, taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkmayı planlıyor.