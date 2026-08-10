Yakınlarının uzun süre haber alamadığı Alkan çifti için polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Hisarbaşı Hoca Bedrettin Mahallesi Çorbacı Sokak'taki adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve itfaiyenin desteğiyle giren ekipler, Ömer Alkan'ı kanepede, Hatice Alkan'ı ise oturma odasında başından av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde av tüfeğinin Ömer Alkan'ın yanında bulunduğu, ayrıca çöp kovasında tüfeğe ait kartuşların tespit edildiği öğrenildi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, elde edilen ilk bulgular kapsamında Ömer Alkan'ın önce eşini vurduğu, ardından aynı silahla yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak olayın kesin nedeni ve nasıl gerçekleştiği, adli tıp incelemesi ile kriminal çalışmaların tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Alkan çiftinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.