KEITA İÇİN TRİBÜNLERDEN TEZAHÜRAT

Kocaelispor'da geleceği belirsizliğini koruyan Habib Keita, Zed FC ile oynanan hazırlık karşılaşması öncesinde taraftarların gündemine geldi.

Yeşil-siyahlı taraftarlar önce Keita'ya tepki gösteren sert bir tezahüratta bulundu. Ardından tribünlerden, "Müge Anlı, Keita'yı buraya getir" sesleri yükseldi.

Taraftarların televizyon programı sunucusu Müge Anlı üzerinden yaptığı gönderme, Keita'nın bir süredir takımdan uzak olmasıyla ilgili belirsizliğe yönelik esprili bir protestoya dönüştü.

KEITA'NIN TAKIMDAN AYRILDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

24 yaşındaki Habib Keita'nın özel hayatıyla bağlantılı nedenlerle Kocaeli'den ayrıldığı ileri sürülmüştü. Futbolcunun bir süredir takımda yer almaması, geleceğiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Teknik Direktör Selçuk İnan ise daha önce yaptığı açıklamada konuyu profesyonel açıdan değerlendirdiğini belirterek Keita'nın takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

İnan, "Habib Keita konusunda ben profesyonel bakmak istiyorum. Şu anda aramızda yok. Bir süreç var, belli ki bir mutsuzluğu var ki burada aramızdan ayrılmak istediğini belirtti" ifadelerini kullandı.

GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Kocaelispor ile Keita arasındaki sürecin nasıl sonuçlanacağı henüz netlik kazanmadı. Futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, yaşanan süreç Zed FC karşılaşması öncesinde tribünlere de yansıdı.

HABIB KEITA KİMDİR?

Habib Keita, Mali doğumlu profesyonel futbolcu. Orta sahada görev yapan Keita, kariyerinde Fransa ve Avrupa'nın farklı liglerinde forma giydikten sonra Kocaelispor kadrosuna katıldı.

Yeşil-siyahlı ekipte forma giyen Keita'nın kulüpteki geleceği, takımdan bir süredir uzak kalmasının ardından belirsizliğini koruyor.