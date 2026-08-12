Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha: Neslihan Yeldan veda etti

Kızılcık Şerbeti yeni sezon öncesi oyuncu ayrılıklarıyla gündemde. Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan'ın veda mesajındaki “zorla ayrılmak” sözleri öne çıktı.

Show TV'nin uzun soluklu dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon öncesi kadro hareketliliği sürüyor. Dizide Nilay'ın annesi Sevtap karakterini canlandıran Neslihan Yeldan da projeye veda etti.

Neslihan Yeldan, ayrılığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Oyuncunun özellikle Sevtap'ın hikâyesinin sona erdirilme biçimine ilişkin kullandığı ifadeler, takipçileri arasında konuşuldu.

YELDAN'DAN SEVTAP'A VEDA

Sevtap karakterinin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu anlatan Yeldan, karakterin daha farklı bir sonu hak ettiğini söyledi. Oyuncu paylaşımında, "Daha iyi bir sonu, mutluluğu hak ediyordun Sevtap. Seni çok sevdim, çok sevdik" ifadelerini kullandı.

Yeldan'ın mesajındaki "Sevdicekten zorla ayrılmak da bir tuhaf işte" sözleri ise ayrılığın kendi tercihi olup olmadığı yönünde yorumlara neden oldu. Oyuncu ya da yapım ekibi tarafından bu ifadenin arka planına ilişkin ayrıca bir açıklama yapılmadı.

ORTADAN PAT DİYE KALDIRILSA DA BİTMEZ

Yeldan, Sevtap'ın ekrandan ayrılmasına ilişkin duygusunu, "Bazı karakterler rol bitince öyle hemen gitmez, ortadan pat diye kaldırılsa da bitmez. Hep hatırlanacak, özleneceksin" sözleriyle anlattı.

Oyuncu ayrıca Sevtap sayesinde izleyicilerden yoğun ilgi gördüğünü belirterek karakterin kendisini de çok güldürdüğünü ifade etti.

KADRODAKİ DEĞİŞİKLİKLER YENİ SEZON ÖNCESİ GÜNDEMDE

Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosu son dönemde yaşanan değişikliklerle konuşuluyor. Dizinin dördüncü sezon finalinde Neslihan Yeldan, Sevtap rolüyle kadroda yer almıştı. Yapımını Gold Film'in üstlendiği dizi, yeni sezon hazırlıkları nedeniyle izleyicilerin yakın takibinde.

Dizide Nursema karakteriyle tanınan Ceren Yalazoğlu Karakoç'un vedasında kullandığı "Nursema'yla vedamızın böyle olacağını hiç düşünmemiştim" sözleri de daha önce gündeme gelmişti.

Neslihan Yeldan'ın vedasının ardından Sevtap karakterinin hikâyeden nasıl çıkarıldığı ve yeni sezonda kadronun nasıl şekilleneceği, Kızılcık Şerbeti izleyicilerinin merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

Kaynak: Neslihan Yeldan'ın sosyal medya açıklaması, Show TV, Habertürk